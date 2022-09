VIDEO | Laura Boldrini contestata durante il corteo per l'aborto sicuro: "Delle periferie non vi importa nulla"

Momenti di tensione mercoledì, al corteo organizzato da Non Una di Meno all’Esquilino per la giornata mondiale per l’aborto libero e sicuro, tra la deputata dem Laura Boldrini e alcune giovani attiviste. Boldrini è stata duramente contestata e invitata a “lasciare questa piazza” perché “non rappresentate la nostra rivendicazione”.

L’esponente dem, appena rieletta alla Camera, si è mescolata alla folla di persone che si sono riunite in piazza dell’Esquilino per partecipare al corteo, ma è stata avvicinata da alcune attiviste che l’hanno interpellata sulla mancata applicazione della legge 405 sui consultori per “i continui tagli alla sanità. Lei sa che c’è una legge che dice che qualsiasi ragazza, qualsiasi donna, qualsiasi coppia dovrebbe avere accesso gratuito alla contraccezione? Come studenti abbiamo fatto un’inchiesta, abbiamo chiamato tutti i consultori di Roma, e chi lavora ci ha risposto che questa legge non è applicata. Chi dovrebbe applicarla?”.

Le giovani attiviste hanno poi puntato il dito contro l’ex ministra alla Salute del Pd, Beatrice Lorenzin, che “ha reso a pagamento la pillola anticoncezionale. Questo non è un problema per chi se la può permettere - hanno tuonato le attiviste - per i giovani, i precari e per chi i soldi non ce li ha e vive nelle case popolari invece lo è eccome. I consultori sono sempre meno e non sono adeguati alla richiesta della popolazione, venga a Cinecittà a vedere, non c’è niente. Ma a voi non importa niente”.

Boldrini dal canto suo ha provato a intervenire più volte, ma la rabbia e la frustrazione delle attiviste alla fine è culminata in un invito a lasciare la piazza: “Lei che cosa rappresenta? Principi e valori? - hanno chiesto alla deputata - E si vede che non li rispetta, allora. Noi delle periferie non abbiamo accesso a nulla: andatevene da questa piazza, non rappresentate la nostra rivendicazione, dovete andarvene”.