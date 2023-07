Un largo intitolato ad Ugo Vetere: così Roma ricorda il suo sindaco "rosso"

Roma ricorda uno dei suoi ex sindaci. Roberto Gualtieri ha intitolato in via dei Fienili, proprio alle spalle del colle del Campidoglio, un largo a Ugo Vetere che fu primo cittadino della Capitale tra il 1981 e il 1985. Il politico, nato nel 1924 e scomparso nel 2013, abitava non lontano. Ad assistere alla cerimonia, oltre alla vedova Germana Magni, commossa per l'iniziativa, e ai parenti di Vetere, anche tanti esponenti di diverse generazioni del centrosinistra romano, tra cui l'ex sindaco Walter Veltroni che all’epoca della sindacatura di Vetere era un giovane consigliere comunale.

L'omaggio di Roma al sindaco "rosso"

“Roma dedica un magnifico spazio e così rende omaggio a Ugo Vetere, uno straordinario sindaco che tanto ha dato alla nostra città. Una grande personalità che ancora oggi ci ispira con il suo impegno per la giustizia sociale, la sua attenzione ai più deboli e la sua visione di una città più moderna e inclusiva. La sua figura è nella memoria di tutti noi per il contributo concreto che ha prodotto tanti cambiamenti positivi a Roma” - ha commentato Gualtieri.

Chi era Ugo Vetere

Nato a Reggio Calabria nel 1924 Ugo Vetere fu esponente del Partito Comunista Italiano guidano la giunta capitolina dall'ottobre del 1981 al maggio del 1985. Da primo cittadino, Vetere si era infatti dedicato a completare l'opera di risanamento delle borgate iniziata con le giunte di sinistra, dall'ampliamento della metropolitana, all'edilizia scolastica e agli asili nido, dalla creazione della seconda università di Roma, alla costruzione dei primi centri per gli anziani. “Così rendiamo il giusto omaggio a una grande personalità che ha dato tantissimo a Roma. Partigiano, militare, sindacalista. Poi consigliere, capogruppo. Se volevi sapere le cose come stavano davvero in Comune - ha aggiunto il sindaco - dovevi chiedere a lui, lo sapevano tutti". Vetere, ha ricordato poi Gualtieri, fu medaglia d'argento perché contribui a disarmare una persona che nel 1984 prese in ostaggio una scolaresca dell'Istituto Ignazio Silone.

Periferie e cultura al centro della città

"Nonostante la differenza di età ci si sentiva trattati con rispetto. Gli si mosse il rimprovero di stare troppo chiuso in Campidoglio: non è vero. Non amava però stare sotto ai riflettori, preferiva il lavoro certosino. Dette il più straordinario impulso attuativo all'azione di governo in quegli anni, le cui chiavi erano periferie e cultura. Lui - ha ricordato Antonello Falomi, che di Vetere fu assessore al Bilancio - spese mille miliardi di lire per ogni anno nei quattro anni in cui fu sindaco, per metro, asili, centri anziani, quartieri, scuole. Ha tentato di liberare Roma dai conflitti di interesse che rendevano la città più iniqua e ingiusta. Gentile e perbene, non si è arricchito con la politica. È stato al servizio di Roma, è giusto che Roma restituisca".