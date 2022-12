Una lapide per i 35 giornalisti ebrei perseguitati durante le leggi razziali

Una lapide, posta all'ingresso dell'ordine dei giornalisti del Lazio, con incisi i nomi di trentacinque giornalisti ebrei "perseguitati dal fascismo e allontanati dall'albo professionale di Roma a seguito delle leggi razziali".

È il "perenne ricordo" che l'ordine regionale ha voluto tributare, alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, del presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, e di Sami Modiano, uno degli ultimi superstiti della Shoah rimasti in vita.

"Ricordiamo una delle conseguenze di quelle terribili leggi razziali - ha detto Gualtieri - I giornalisti hanno il compito dell'informazione, senza non c'è consapevolezza del nostro presente e passato e non possiamo costruire liberamente il nostro futuro. Le leggi razziali sono state una pagina drammatica della nostra storia, che ha prodotto una lacerazione profonda nella carne viva della nostra comunità e sono state la premessa ai crimini più drammatici della storia dell'umanità come la Shoah e lo sterminio degli ebrei, che ha avuto le sue radici in quelle leggi che si basavano sull'orrore dell'antisemitismo e del razzismo".

Da un giorno all'altro "ci sono state persone private dei loro diritti, cacciate dalle scuole o impedite, come i giornalisti e i tipografi ebrei italiani e romani, nell'esercizio della loro professione - ha spiegato Gualtieri - e cioè di informare su ciò che avveniva e innanzitutto su quell'obbrobio che li ha riguardati da vicino".

Il loro ricordo "è un tassello di questa rete della memoria che dobbiamo praticare e sviluppare nella consapevolezza che solo guardando profondamente ciò che hanno significato le leggi razziali del 1938 possiamo comprendere anche la radice della Shoah e dei crimini terirbili chenhanno inssagujnato Roma e l'Italia bella Ii guerra mondiale".

Il sindaco ha ricordato di "vaccinarsi sempre contro l'odio, la discriminazione e l'antisemitismo in tutte le sue forme" perché "ancora oggi costituiscono. Dobbiamo essere vigili per il nostro presente e futuro e uniti come oggi nell'onorare la memoria e il ricordo come base della nostra identità, della nostra comunità e per costruire insieme un futuro migliore".

"La cerimonia intende contribuire a restituire memoria ed onore alle giornaliste e ai giornalisti ai quali fu usurpata la dignità professionale, fu cancellata arbitrariamente l'iscrizione all’Odg e venne impedita l'attività giornalistica – dice Guido D'Ubaldo, presidente dell'ordine dei Giornalisti del Lazio – Per molti di loro e per le loro famiglie, la persecuzione causata dalle leggi razziali introdotte dal fascismo nel 1938, fu particolarmente violenta e crudele".

"Le loro storie personali e il sacrificio di molti di loro – prosegue D'Ubaldo – coincidono con il periodo più nero della nostra storia e della libertà di espressione e di stampa nel nostro Paese. Con la lapide a loro dedicata intendiamo svolgere un’azione di informazione soprattutto rivolta ai giovani, per trasmettere loro un messaggio di impegno permanente contro discriminazioni, razzismo, antisemitismo. Fenomeni rispetto ai quali non si può abbassare la guardia e che purtroppo, in alcuni casi, vediamo riaffiorare".