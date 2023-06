Arriva a Roma il Garante dei diritti degli anziani: ecco chi è

E' l'avvocata Laila Perciballi il primo garante dei diritti degli anziani di Roma. Scelta, tra vari candidati, dall'assessora alle politiche sociali e della salute Barbara Funari, è stata presentata il 9 giugno.

Istituito a Roma il Garante dei diritti delle persone anziane

In una città in cui l'età media è arrivata a superare i 46 anni e il 23,3% della popolazione, secondo i dati Istat, è composto da persone dai 65 anni in su, era giunto il momento di istituire il Garante dei diritti delle persone anziane. Per questo è un elemento di novità la nomina, ufficializzata il 9 giugno, dell'avvocata Laila Perciballi da parte dell'assessora alle politiche sociali e della salute, Barbara Funari.

Chi è Laila Perciballi

Laureata nel 1996 alla Sapienza con una tesi sulla privacy, curata insieme al professor Stefano Rodotà di cui è stata collaboratrice per la cattedra di diritto civile, dal 1998 Perciballi è abilitata alla professione di avvocato ed è formatrice, conciliatrice e mediatrice, oltre ad occuparsi della parte legale per il movimento consumatori e per la Cisal. Durante la pandemia, ha pubblicato il libro "Anziani, diritti e tutele senza età”.

Funari: "Grande segnale di uscita dall'invisibilità"

"La tutela della persona anziana è un tema che, per esperienze personali e per il mio percorso nelle politiche sociali della città, ho particolarmente a cuore - commenta Funari - . Il riconoscimento dei loro diritti passa sicuramente attraverso azioni di cura e attenzione, ma deve essere in grado di valorizzare il passato e la storia di ognuno come ricchezza per il nostro presente. Nominare il Garante dei Diritti delle persone Anziane, in una città come Roma, è un grande segnale di uscita dall'invisibilità, dall'esclusione, dall'isolamento. Con grande entusiasmo ho accolto Laila Perciballi, individuata tra diversi candidati, per ricoprire questo importante e delicato ruolo. Tra le sue qualità: lo spessore umano e professionale, le significative esperienze maturate nel campo della promozione e tutela dei diritti sociali delle persone anziane e la motivazione personale dimostrata a ricoprire l'incarico, pienamente conforme ai principi e agli obiettivi dell'Amministrazione Capitolina. A lei vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro".

Perciballi: "Orgogliosa per essere la prima"

"Sono sorpresa, onorata e grata dell'incarico - la risposta dell'avvocata - . Voglio esprimere l'orgoglio per essere la prima ad avere questo ruolo, con la responsabilità di svolgerlo in maniera tale da aiutare concretamente una categoria di persone troppo spesso trascurate: la sfida di trasformare le fragilità in opportunità, in ricchezza. Dopo la pausa estiva intendo partire con un percorso di 'promozione e valorizzazione dell'invecchiamento' in chiave pragmatica e ripensare l'assistenza sanitaria e socio sanitaria, mettendo al centro la persona".