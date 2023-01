Lago ex Snia, una domenica di lotta: pranzo sociale e concerto contro le ruspe

La comunità del Lago Bullicante ex Snia si organizza e lotta per proteggere il monumento naturale dalle ruspe. Domenica 22 gennaio, infatti, gli attivisti tornano "in strada" per dire no all'intenzione di Ponente 1978, autorizzata dal Comune, di trasformare una parte dell'area in polo logistico.

La giornata di lotta contro le ruspe al lago ex Snia

A partire dalle 10, quindi, una serie di iniziative animeranno il lago ex Snia, lì dove dal 2020 è stato istituito il monumento naturale lasciando però fuori una buona parte dell'area, circa il 40% e che gli attivisti vorrebbero venisse inclusa. Come ricorda Andrea Barsanti per Dossier di RomaToday, nelle settimane precedenti alle sue dimissioni da governatore del Lazio, Nicola Zingaretti è stato quotidianamente incalzato dalle associazioni e dai comitati affinché firmasse l'ampliamento dei confini del monumento naturale. Ma ha deciso di non farlo, per poi dimettersi e lasciare le redini al suo vice, Daniele Leodori.

"Accettiamo solo decisioni che garantiscano il nostro benessere"

"Comunicheremo attraverso i nostri corpi un messaggio chiaro e forte - fanno sapere da Lago Bullicante ex Snia - brinderemo alla forza del Lago e canteremo al ritmo della musica che lo ha raccontato sino ad oggi. L'unica decisione che accetteremo sarà quella che garantirà il nostro benessere, difenderà i diritti delle piante, la salvaguardia della natura". Nessun polo logistico, basta ruspe. E' questo l'appello, che va avanti da ormai oltre trent'anni.

Da Capitan Calamaio a Giancane, il programma del 22 gennaio

Il programma della giornata prevede alle 10 la colazione al lago, poi uno spettacolo di Capitan Calamaio e alle 12 un incontro pubblico sulla difesa del monumento naturale e del parco delle Energie. Pranzo sociale alle 13, mentre dalle 14 in poi un concerto con ospiti non di poco conto. Tra gli altri, infatti, si esibiranno gli Assalti Frontali, Giancane e Il Muro del Canto.

Cosa dice il Comune: "Nessun cambio d'uso"

Rispetto al permesso di costruire concesso alla società proprietaria dell'area fuori dal monumento naturale, come scrivevamo il 20 dicembre il Comune ha spiegato che "è stato rilasciato dal Dipartimento Urbanistica alla proprietà Ponente 1978 Srl e non riguarda l'area del monumento naturale - la specifica - bensì gli edifici limitrofi, a oggi esclusi dal perimetro del monumento naturale stesso, ed è relativo a operazioni di restauro e risanamento conservativo degli immobili esistenti, sempre consentite nel rispetto delle norme vigente, e non riguarda alcun tipo di nuova costruzione o cambio d'uso. Le richieste di cambio d'uso per la realizzazione di residenze e attività commerciali presentate in passato sono state tutte diniegate e, al momento, su tale diniego è pendente un giudizio al Tar”.