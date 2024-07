Lago Albano: cani salvamento ed acquascooter per la sicurezza dei bagnanti

Uomini e donne della protezione civile, cani addestrati al salvamento e mezzi di soccorso. Per garantire la sicurezza dei bagnanti nel lago Albano la città metropolitana di Roma ha attivato, per tutta la stagione estiva, uno specifico programma di soccorso in acqua.

Il progetto Lago Sicuro 2024

“Per garantire maggiore sicurezza ai turisti e bagnanti che nel periodo estivo visiteranno il suggestivo lago Albano, la città metropolitana ha approvato un progetto finalizzato alla prevenzione del rischio di incidenti in acque interne, avvalendosi dei gruppi di protezione civile dei comuni di Castel Gandolfo e Albano Laziale specializzati nel soccorso in acqua dei bagnanti” ha spiegato Pierluigi Sanna, vicesindaco dell’ex provincia di Roma, oggi città metropolitana.

Un servizio attivo fino a settembre

La perdita idrica che in particolare quest’anno è stata da record, non è l’unica preoccupazione che alimenta il lago Albano. Il bacino idrico più importante dei Castelli romani è spesso passato alle cronache per incidenti, anche mortali, accorsi ai suoi natanti. Un epilogo che l’amministrazione punta a scongiurare con il servizio che è partito la metà di giugno e che nei giorni di sabato e domenica si protrae fino al 15 settembre, ferragosto compreso.

Anche il venerdì sicurezza garantita

Il lago diventa meta dei visitatore e dei natanti soprattutto nel fine settimana. Ma un servizio di salvamento in acqua è stato predisposto anche per il venerdì. In quel caso, ha spiegato il vicesindaco Sanna “sarà presente la Polizia di Stato con un proprio acquascooter. Saranno presenti anche unità cinofile addette al salvamento grazie all'apporto del volontariato”. Faranno la loro parte per garantire a turisti e natanti piacevoli giornate al lago.