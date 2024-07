Emergenza idrica: il livello del lago Albano è ai minimi storici

Non sono confortati i dati raccolti sul lago Albano. Lo specchio d’acqua su cui affacciano i comuni di Castel Gandolfo, Marino, Rocca di Papa ed appunto Albano, sta subendo in abbassamento del livello idrico che appare inesorabile.

I dati raccolti

Rispetto al passato è possibile quantificare anche con precisione quale sia la quota idrometrica. L’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale ha infatti posizionato, all’altezza del centro federale di Canoa Kayak, un dispositivo che consente di misurare l’abbassamento. All’epoca della sua installazione, avvenuta lo scorso settembre, il teleidrometro ha fatto registrare una perdita di oltre 30 centimetri.

Un crollo verticale

Già ad aprile era stato suonato un campanello d’allarme perché, il livello del bacino lacustre più importante della regione, stava perdendo due centimetri al mese. Il dato è ulteriormente peggiorato ed infatti, come i grafici che l’Abduc pubblica, elaborando le informazioni raccolte dalla stazione di monitoraggio, segnalavano a fine giugno la quota di 2,35 centimetri. A settembre del 2023 era di 2,66 centimetri. L’andamento del grafico rende evidente il crollo, quasi verticale.

Ai minimi storici

La perdita d’acqua del bacino di origine vulcanica più grande della regione non è un fenomeno recente. Negli ultimi quarant’anni è stata stimata una perdita di 40 milioni di metri cubi, con un abbassamento medio di 15 centimetri l’anno. I piloni impiegati per le Olimpiadi del 1960, all’epoca immersi in acqua, si trovano ormai sulla spiaggia, a diversi metri dal bagnasciuga. “Il livello del lago è sicuramente ai minimi storici” ha commentato Giancarlo Della Monica che, con l’associazione Grottaferrata Sostenibile, ne misura il livello da prima che venisse installato il teleidrometro.

Gli effetti della siccità

“Purtroppo, a differenza del passato – ha aggiunto l’attivista- quest’anno non è riuscito a recuperare neppure un po’ in inverno”. Le precipitazioni, che anche i grafici dell’Autorità di bacino mostrano essersi concentrate in pochi giorni, non hanno offerto il loro contributo. Un motivo in più per non essere troppo sereni.