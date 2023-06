Le piogge non bastano: i laghi di Roma restano assetati

La qualità delle acque, nei laghi presenti nel territorio romano, è decisamente buona. I dati recentemente comunicati da Arpa Lazio hanno confermato livelli eccellenti nella gran parte dei prelievi effettuati. I laghi però, paradossalmente, continuano ad essere malati. Ed il virus di cui soffrono è legato alla presenza umana.

I prelievi idrici che minacciano i laghi

C’è un problema che le piogge delle ultime settimane non contribuiscono a colmare. E’ quello del livello idrico degli specchi d’acqua presenti nella provincia romana. Le captazioni degli ultimi anni, infatti, hanno serie conseguenze nel medio e lungo periodo. E’ un tema che è stato rilevato dall' osservatorio Anbi sulle risorse idriche. Le criticità hanno origini diversi. I bacini di Albano e Nemi pagano un dazio ai prelievi in falda che sono resi necessari dal boom delle seconde case. Per quanto riguarda Bracciano, invece, l’Anbi parla di una “crisi senza fine” che ha però una data d’origine ben previsa: il 2017. E’ stato quello l’anno in cui, il principale lago della provincia romana, è stato “sacrificato” alle esigenze di chi abita nella Capitale, in un periodo caratterizzato dalla forte siccità.

Il livello idrico crollato dopo il 2017

La siccità del 2022, che nel resto del paese ha fatto toccare il minimo storico di disponibilità idrica, nella provincia romana non ha portato a nuove captazioni dal lago di Bracciano. Nonostante questo l’invaso continua a soffrire dei prelievi effettuati sei anni fa. Ed infatti, prendendo come riferimento il mese di maggio, l’Anbi ha rilevato un dato negativo a suo modo illuminante: -114 centimetri sullo zero idrometrico. Per dare qualche parametro di confronto, negli anni Sessanta era +8 cm; negli anni Ottanta - 15 cm e nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2016 ha avuto una media di – 43 centimetri.

La necessità d'una legge nazionale

“Questi dati – ha commentato Francesco Vincenzi, presidente dell’associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (ANBI) – confermano soprattutto due cose: l’urgente necessità di una legge, che freni un sconsiderato consumo di suolo, aumentando la pressione su ecosistemi già fiaccati dalla crisi climatica. E la grande difficoltà della natura a recuperare autonomamente l’equilibrio idrico come dimostrato anche dalla persistente insufficienza dei livelli di falda in alcune zone del Nord Italia”.

Cosa fare per riportare acqua nei laghi

In sostanza le piogge, sicuramente benefiche, non bastano a compensare i danni prodotti nel passato. E la natura, da sola, non riesce a recuperare le conseguenze dell’attività umana, sicuramente non vi riesce nel breve e medio periodo. Massimo Gargano, direttore generale dell’Anbi, ha chiaramente posto il tema della “gestione idraulica del territorio” come “la prima opera pubblica” cui mettere mano. Vi si riesce anche lavorando su “piani per invasi multifunzionale” e sui “bacini di espansione” che rispondono anche all’esigenza di “rimpinguare costantemente le falde, attraverso la percolazione dell’acqua”, come fanno ad esempio le risaie. Al di fuori dei tecnicismi, occorre aiutare la natura a riequilibrarsi. Diversamente avremo dei laghi con acque cristalline ma che, a causa dell’abbassamento idrico, saranno sempre meno pregiati da un punto di vista naturalistico ed anche meno appetibili per le attività umane, a partire da quelle turistiche.