Laghi del Lazio: dalla regione nuovi fondi per ampliare l’offerta turistica

I comuni che affacciano sui laghi del Lazio potranno contare su più risorse per promuovere, sul piano turistico, il proprio territorio.

A giorni il bando

La giunta regionale ha infatti stanziato 600mila euro per garantire agli enti locali d’incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge e dei litorali, per l’anno in corso. Dalla delibera, portata in giunta da Fabrizio Ghera, assessore al demanio ed alla tutela del territorio e dall’assessora Manuela Rinaldi, che in regione ha le deleghe ai lavori pubbici, dovrà derivare un bando, in fase di pubblicazione.

I criteri di assegnazione dei fondi

Il bando destina fondi che saranno assegnati ai comuni lacustri rispettando criteri di proporzionalità della popolazione residente e all'estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione. L’offerta in alcuni comuni è già molto competitiva, com’è nel caso di Trevignano Romano che da anni riceve, per la qualità dei propri servizi, l’ambita bandiera blu.

Uno stimolo per le comunità locali

“Con questa iniziativa, la regione dà sostegno alle amministrazioni comunali e punta su servizi sempre più di qualità per residenti e visitatori; promuove un turismo sostenibile, valorizzando le bellezze ambientali offerte dei laghi del Lazio e, allo stesso tempo, mira ad aumentare la ricettività, anche con l'abbattimento di barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei litorali balneabili, per stimolare la crescita economica delle comunità locali. In questo senso – hanno dichiarato gli assessori Ghera e Rinaldi – ci auguriamo che tutti i comuni possano utilizzare i fondi del finanziamento 2023”.