Cinecittà, Laddaga incontra i comitati: “Gli abbiamo proposto di replicare l’esperienza della casa di quartiere”

Uno spazio pubblico da destinare ad attività socio culturali, rigorosamente selezionate attraverso un regolamento. E’ questa la ricetta che gli abitanti di Osteria del Curato hanno adottato per la loro “casa del quartiere”. Un’esperienza, ormai collaudata, che l’ente di prossimità potrebbe replicare in altri quadranti.

L'incontro tra i comitati ed il municipio

“Mercoledì 15 abbiamo incontrato il neopresidente del municipio VII. E’ stato il primo appuntamento con la nuova amministrazione che, tramite il presidente Laddaga, ha dichiarato l’intenzione di coinvolgere maggiormente la cittadinanza. E’ un’apertura che riteniamo interessante ma che valuteremo, successivamente, nel merito” ha premesso Elio Graziani, presidente della “Comunità territoriale”, la rete che raccoglie decine di comitati di quartiere e di associazioni nel municipio vii

La proposta della comunità territoriale

In tema di partecipazione, la Comunità territoriale ha avanzato subito una proposta. “Abbiamo chiesto a Laddaga di adoperarsi per la creazione di una sede di aggragazione popolare in ogni quartiere all’interno del quale, senza esclusione, possano svolgersi attività di promozione della vita democratica” ha spiegato Graziani “il nostro modello è la 'casa del quartiere' di Osteria del Curato”. Si tratta di uno spazio di 150 metri quadrati, inaugurato nel settembre del 2018, e gestito dal locale Cdq che al suo interno ha organizzato presentazioni di libri, assemblee pubbliche, mostre e corsi di vario genere.

Una proposta auspicabile

L’idea di moltiplicare gli spazi di aggregazione non ha lasciato indifferente chi è chiamato a governare il municipio più popoloso della capitale. “La richiesta avanzata dalla Comunità territoriale, una realtà che rappresenta un interlocutore importante per la qualità delle proposte che ha sempre fatto, è sicuramente auspicabile” ha commentato il presidente Francesco Laddaga, riferendosi alla proposta di aprire nuovi spazi di aggregazione.

Una priorità dell'amministrazione

“In realtà – ha aggiunto il minisindaco – quella richiesta inserisce tra quegli obiettivi che avevano indicato anche in campagna elettorale, laddove avevamo evidenziato l’intenzione di cercare spazi da mettere a disposizione della cittadinanza e dei comitati, per allargare la partecipazione civica. Quindi oltre che essere un auspicio è anche una nostra priorità, compatibilmente con le risorse e gli spazi a disposizione del nostro municipio”. La proposta è dunque al vaglio. All’ente di prossimità il compito di verificarne la praticabilità nei differenti quadranti del municipio VII.