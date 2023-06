Rigenerazione urbana, a un anno dalla delibera l’archistar Boeri ha (quasi) la sua squadra: in 363 si giocano 12 posti

La decisione presa un anno fa dalla giunta Gualtieri, di lanciare un avviso pubblico per creare un gruppo di architetti con l'obiettivo di studiare progetti e prospettive per la rigenerazione urbana di Roma, aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno. In primis alle opposizioni in Campidoglio, perché c'è dietro un investimento economico a supporto. E poi anche l'ordine degli architetti, che al tempo giudicava "non trasparente" il bando. Sta di fatto, però, che a un anno di distanza i giochi sono quasi fatti e a settembre, al netto di intoppi burocratici, la squadra sarà definita. E a guidarla sarà l'archistar Stefano Boeri.

Il laboratorio di rigenerazione urbana coordinato da Boeri

Il gruppo si chiama Laboratorio Roma 050 - Il futuro di una Metropoli Mondo, è un'idea di Stefano Boeri accolta con grande entusiasmo da Palazzo Senatorio. Le sfide all'orizzonte di questa amministrazione, tra un intoppo con la raccolta dei rifiuti e una voragine da tappare, sono molteplici: il Giubileo che inizierà tra poco più di un anno, la candidatura a Expo 2030, gli obiettivi dell'Agenda 2030 sull'ambiente, dettata addirittura dall'Onu. E così il primo cittadino, insieme al suo delegato all'urbanistica Maurizio Veloccia, hanno deciso di dare incarico a Boeri, l'ideatore del bosco verticale di Milano.

L'avviso pubblico si chiuderà entro agosto

Le tempistiche un po' dilatate per arrivare a dama sono dovute, spiegano dall'assessorato, alla grande partecipazione. Non se l'aspettavano. Per i 12 posti previsti (2 architetti senior e 10 junior), hanno presentato i Cv in 363 "di cui molti sotto i 35 anni" spiega Veloccia. "Un ottimo risultato in termini di numero e qualità delle candidature pervenute - continua l'assessore - . I lavori della commissione (coordinata da Risorse per Roma, ndr) sono in corso e prevedono di chiudersi entro il prossimo mese di agosto". La destra capitolina, in particolare il leghista Fabrizio Santori, aveva definito un "flop" l'avviso, non essendosi ancora concluso. Veloccia non è d'accordo: "Definire 'flop' una selezione pubblica che ha registrato un numero così importante di candidature da tutta Italia - replica - e che vede impegnata la commissione in un attento e scrupoloso lavoro di valutazione, è quindi molto lontano dalla realtà, così come sono strumentali le considerazioni che ne stanno seguendo".

L'investimento del Comune

L'investimento complessivo da parte del Comune sarà di circa 750.000 euro. I due architetti senior riceveranno un compenso lordo forfettario di 105.000 euro, i 10 junior invece 45.000 euro ciascuno. Un totale di 660.000 euro al quale va aggiunto il compenso previsto per Boeri, che dovrebbe essere leggermente inferiore a quello previsto per i senior.