Laboratorio Roma050, gli architetti scrivono a Gualtieri: "Si faccia una nuova delibera"

La decisione di Roberto Gualtieri di firmare una delibera di giunta per l'istituzione del Laboratorio Rooma050 da affidare alla guida dell'archistar Stefano Boeri non ha fatto impazzire gli architetti romani, oltre a sollevare un polverone da parte delle opposizioni. L'incarico a Boeri, infatti, è senza bando o avviso pubblico. Dopo aver preso parte alla commissione trasparenza capitolina di mercoledì 10 agosto, il presidente dell'ordine di Roma e provincia ha deciso di scrivere direttamente al primo cittadino chiedendo una revisione del documento e avanzando alcune mirate proposte.

"E' doveroso da parte nostra ribadire il dissenso per questa decisione presa in deroga alla consuetudine - esordisce Andrea Panci - poiché siamo convinti che non si possa costruire il futuro di Roma senza bandi e a partire da affidamenti diretti. La cittadinanza e i professionisti dovevano essere coinvolti prima, non dopo l'arbitraria assegnazione dell'incarico".

Insomma, il metodo è tutto sbagliato per gli architetti romani. Che, per voce del loro numero 1, si appellano al Sindaco: "Riscriva la delibera - chiedono -. La nostra proposta è di costituire una Consulta per Roma aperta a cittadini, terzo settore, professionisti e istituzioni, con contributi internazionali per progettare il futuro della città da costruire tramite un bando aperto ai giovani e ai tecnici di tutto il mondo. Non una battaglia territoriale, nessun 'criterio di residenza' come lo ha definito, ma una battaglia culturale e di metodo".

Panci poi "rinfaccia" a Gualtieri di aver "affidato l'incarico già a marzo, con documentazione già prodotta ma non resa pubblica". Boeri, quindi, era già idealmente nel cassetto di Gualtieri da quattro mesi. "Attraverso un Urban Center per Roma tutti i professionisti di qualsiasi età, provenienza ed esperienza potranno apportare il proprio contributo per lo sviluppo della città di domani - propone Panci -. Solo così sarà possibile costruire, in modo virtuoso, un vero team di intelligenze internazionali. Con questa delibera al contrario, vediamo la mancanza di visioni lasciando una sola persona al comando di alcuni giovani".

Infine, un appuntamento: il 14 ottobre gli architetti romani aspettano Gualtieri nella loro Casa ufficiale "perché le nostre porte saranno sempre aperte al dialogo e al confronto con l'amministrazione".