Un laboratorio urbanistico per la Capitale che sarà: Roma prepara l’ “Atlante delle trasformazioni”

Ci sono i progetti legati al Giubileo e quelli finanziati con i fondi del PNRR. Poi ci sono i cantieri per le nuove reti tranviarie, i nuovi parchi da realizzare, gli efficientamenti energetici da garantire. Roma è destinata ad essere una città in costante trasformazione, un cantiere permanente di lavori che vanno sistematizzati e diretti da alcuni “principi guida”. Obiettivi condivisi dal Laboratorio Roma050, il progetto curato dall’archistar Stefano Boeri ed al quale partecipano una decina di giovani architetti.

Il primo passo per raggiungere le finalità descritte è stato compiuto al Macro dov’è stato presentato il Laboratorio Roma050 e dove ha preso il via venerdì 23, per proseguire nelle giornate successive, un dibattito tra amministratori, urbanisti, professionalità di vario genere,interessate a confrontarsi sulla “Roma che verrà”

La strategia da dare per la Roma che verrà

Quella organizzata è una tre giorni, ha spiegato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia “per disegnare, contribuire a definire la strategia per il futuro di questa città. Roma sta cambiando, si sta trasformando e basta guardare quello che succede in qualsiasi quartiere per averne conto. Ma questa trasformazione deve avere un verso – ha precisato Veloccia – e l’amministrazione deve darglielo, nell’ottica di rendere Roma una città sempre più inclusiva, recuperi il divario tra i suoi quartieri, una città che sia in grado di affrontare e vincere le nuove sfide della transizione ecologica. Tutto questo tutto questo sta alla base della tre giorni di dibattiti che si apre con tanti ospiti. Un dibattito che vogliamo continui nei prossimi mesi per restituire una visione della città da qui ai prossomi decenni.

L'Atlante delle trasformazioni

Il momento di apertura della due giorni è stato dedicato alla discussione dei primi risultati del lavoro di mappatura dei progetti e delle trasformazioni in corso nella Capitale e alla presentazione del programma di lavoro del Laboratorio Roma050. Il punto di approdo è la realizzazione di un Atlante delle Trasformazioni, uno strumento geografico per la raccolta delle progettualità in atto oggi e nei prossimi anni. Lo scopo dell’Atlante è quello di agevolare la lettura simultanea di tutti gli spazi, le strategie e i programmi di finanziamento coinvolti, partendo dall’osservazione di alcuni parametri come il tipo d’intervento, la sua dimensione e il programma funzionale.

Le nuove progettualità da integrare a quelle del PRG

Nella realizzazione dell’Atlante il Laboratorio Roma050, fino ad ora, ha preso in considerazione migliaia di interventi. Tra questi i 419 in corso per il Giubileo 2025; i 471 interventi PNRR ed i 307 destinati al restauro sul patrimonio. Ma sono anche stati considerati 19km di nuovi tracciati tramviari; i 72km di nuove piste ciclabili; i 391 efficientamenti energetici di scuole e le 29 riqualificazioni di asili. Nella stesura dell’Atlante sono stati considerati anche gli interventi promessi per realizzare delle nuove aree verdi, le forestazioni, i parchi di affaccio sul Tevere. Molti di questi progetti sono riconducibili al Piano Regolatore del 2008, altri invece sono il frutto di nuove progettualità che quindi vanno armonizzate con quanto era già previsto. L’Atlante ha quindi anche lo scopo di raggiungere quest’ultimo obiettivo.

A conclusione del percorso è prevista la produzione di una “Carta per la Città” ovvero un ultimo documento, costituito da “un sistema di principi” come elementi necessari di una policy del governo urbano che supporti la messa in pratica della strategia di cambiamento della città.