Roma punta sui laboratori di quartiere. Cosa sono, a cosa servono e che risultati hanno raggiunto

Rigenerare i quartieri non solo con i cantieri, ma anche accorciando le distanza tra amministrazione, uffici e comunità locali. E' questo lo scopo dei Laboratori di Quartiere, esperienza presentata il 4 giugno durante un incontro pubblico che ha visto coinvolti gli assessorati ai lavori pubblici, all'urbanistica, al decentramento e al patrimonio insieme ai referenti locali e alle università Sapienza, Roma Tre e Luiss.

I laboratori di quartiere a Roma

L'esperimento è stato fin ad oggi condotto a Corviale,Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà, Centocelle-Mistica, Quarticciolo e Bastogi. Aree periferiche e popolari dove sono in corso o si svolgeranno progetti di forte cambiamento, rigenerazione urbana e trasformazione. Ma anche dove sono in essere percorsi di recupero di immobili e aree prima abbandonate e in disuso. Ogni laboratorio ha uno o più referenti, si prefigge scopi specifici e ha allacciato un rapporto diretto con una delle tre istituzioni universitarie.

Governance condivisa

I sei progetti nascono con lo scopo di contribuire alla rigenerazione urbana del territorio cittadino, attraverso un modello di governance condivisa tra strutture centrali, dipartimenti e Municipi, che ha come punto di partenza l'apporto delle comunità locali nelle fasi di co-pianificazione e co-progettazione. L'obiettivo è fare scelte non solo condivise e accettate, ma sentite proprie e difese da chi abita i quartieri. Durante l'incontro, organizzato con il contributo di Next Economia, sono stati esplorati e promossi i contributi significativi che i Laboratori di Quartiere possono portare alla creazione di veri e propri cantieri di partecipazione della società civile e non solo al miglioramento delle infrastrutture tecniche e sociali

Gualtieri: "Non basta la rigenerazione materiale"

Come ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri "la rigenerazione materiale degli edifici è una condizione necessaria ma non sufficiente, poiché vogliamo immaginare la riqualificazione sociale, oltre che materiale, di queste aree urbane. Va ripensata l'integrazione di componenti e funzioni che mancano nelle nostre periferie - ha aggiunto -. C'è un grande lavoro di ripensamento degli spazi pubblici, ma anche di una riorganizzazione della gerarchia degli spazi pubblici. Senza i laboratori di quartiere non sarebbe stato possibile neanche immaginare la riqualificazione sociale, oltre che materiale, delle aree urbane".

Veloccia: "Abbiamo costruito insieme la progettualità del Pnrr"

"Abbiamo presentato il lavoro che i laboratori di quartiere di Corviale, Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà, Centocelle-Mistica, Quarticciolo e Bastogi hanno fatto. Abbiamo acceso i riflettori sul nuovo patto di collaborazione - dichiara l'assessore Maurizio Veloccia - tra Istituzioni, comunità e territori costruito attraverso i Laboratori che ci ha permesso di costruire insieme le progettualità del Pnrr e i tanti altri interventi di rigenerazione urbana che stiamo attivando in città. E la grande partecipazione conferma la nostra idea secondo cui non bastano i progetti e la ristrutturazione materiale dei quartieri, ma bisogna costruirli con il territorio in modo che l’opera di riqualificazione significhi anche un’identità collettiva".

