La spinta ambientalista a favore dei tram a Roma: "Realizzare subito le nuove linee previste"

A piazza della Repubblica e via Nazionale, Legambiente ha promosso e realizzato venerdì il flashmob “Attaccàti al Tram” al quale hanno partecipato tra gli altri ORT (Osservatorio Regionale Trasporti), Cittadini per l'Aria, Street for Kids, Clean Cities Campaign, Salvaiciclisti, Assoutenti UTP, Odissea Quotidiana, CeSMOT, insieme a Eugenio Patanè Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Edoardo Zanchini responsabile Ufficio Clima di Roma Capitale e Simone Nuglio Legambiente Nazionale che ha organizzato il flashmob.

Una grande sagoma di Tram che da piazza della Repubblica puntava via Nazionale esattamente come è previsto che faccia il Tram TVA da realizzare. Utenti fisicamente attaccàti alle maniglie tipiche del mezzo su rotaie e lo striscione con scritto “Attaccàti al Tram”. Questa la scena allestita da Legambiente insieme a molte delle associazioni che si impegnano per lo sviluppo del Trasporto Pubblico. Tutti insieme a chiedere che i 4 nuovi tram, la cui realizzazione è prevista a Roma con i fondi del PNRR, vedano luce al più presto: quello che dovrà correre lungo tutta via Togliatti da Ponte Mammolo a Cinecittà, quello della Tiburtina tra Verano e Stazione, quello della Casilina fino a Tor Vergata e la linea TVA (Termini-Vaticano-Aurelio) che dovrà percorrere lo stesso luogo del flashmob e attraversare il cuore della Capitale.

"A Roma servono tutti i nuovi tram previsti e noi siamo letteralmente attaccàti al tram, ai progetti delle nuove tranvie, all’enorme impatto positivo che queste avranno in tutti i quadranti dove sorgeranno - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - e vogliamo sostenere chiunque si impegnerà nella loro realizzazione, con questo flashmob e in ogni contesto, così come la realizzazione di metropolitane, corsie ciclabili, pedonalizzazoni e mobilità in sharing e sostenibile. Dopo oltre vent’anni che non succede, è ora di stendere nuovi binari sulle strade della Capitale anche se, come noto ci sono realtà che mettono in discussione la bontà dei Tram, ma la scelta è tra una città moderna, ecologica e funzionale, e il conservare la situazione allo stato attuale, con lo stradominio delle automobili e il loro folle numero a riempire le strade e avvelenare la nostra aria: noi sappiamo benissimo da che parte bisogna stare e ci stiamo".

"Le persone a Roma non vedono l’ora che ci siano nuovi mezzi di trasporto pubblico - commenta Amedeo Trolese di Legambiente - e il Tram è uno strumento ben più rapido delle metro nella realizzazione, in grado di ridisegnare lo spazio pubblico stradale, e chiaramente a impatto zero in termini di generazione di polveri sottili o biossidi inquinanti. Non solo vanno fatte nascere queste quattro tranvie ma bisogna puntare a ammodernare quelle che ci sono e che nascano anche tutte quelle previste dal Piano Urbano Mobilità Sostenibile; nella Capitale abbiamo un totale di km di metro del tutto inadeguato così come è inadeguata la rete tranviaria e ora c’è l’opportunità di moltiplicarla, guai a farsi sfuggire una simile occasione".

La capitale, ricorda Legambiente, è dotata di una rete di 36 chilometri di impianti tranviari nei quali sono in esercizio più linee per un totale di esercizio di 50,8 chilometri, con vari tratti in comune a più linee. Basti pensare al 3 e al 19 lunga viale Regina Margherita o allo stesso 19 e al 5 sulla Prenestina. Poco rispetto alle moderne capitali europee ma anche nei confronti dei 187 chilometri di Torino o i 180 di Milano, città di una estensione pari a un decimo di Roma. I convogli tranviari romani hanno una media di età altissima che si attesta a oltre 34 anni e tutti hanno più di 15 anni di vita. Nei giorni scorsi è stato annunciato l'arrivo di 121 nuovi tram.