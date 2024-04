La Regione Lazio ha approvato la legge sui caregiver

Depositata a inizio febbraio dall'assessore Massimiliano Maselli, la proposta di legge a supporto della figura dei caregiver familiari è diventata effettiva. Il 3 aprile il consiglio regionale l'ha approvata all'unanimità, con l'inserimento anche di emendamenti provenienti dall'opposizione. I circa 25mila cittadini che ad oggi, nel Lazio, si occupano di parenti stretti con disabilità gravi riceveranno una serie di riconoscimenti e supporti, anche finanziari, potenziati da un fondo triennale pari a 15 milioni di euro.

Approvata la legge regionale sui caregiver

La legge, ampiamente discussa anche in commissione politiche sociali e salute, ruota intorno alla figura del caregiver familiare come componente della rete di assistenza alla persona e come portatore di diritti propri, come inserito nell'articolo 1 della normativa. Come ha ribadito l'assessore Massimiliano Maselli nella sua relazione iniziale, questa legge "era attesa da tutto il mondo che ruota intorno alla disabilità". "Per la prima volta - ha continuato Maselli - viene riconosciuto un ruolo attivo al caregiver, viene istituita la “giornata del caregiver” e si riconoscono crediti formativi ai giovani caregiver, che rappresentano il 7% sul totale".

Crediti formativi per i giovani

"Sosteniamo e riconosciamo un ruolo attivo al caregiver - specifica l'assessore -, inserendolo a pieno nella rete dei servizi sociali assistenziali e nel piano di assistenza individuale al disabile e riconosciamo tanti altri aspetti, dando importanza al caregiver giovane e ai crediti formativi rilasciabili. La legge stabilisce importanti interventi di sollievo per i caregiver che svolgono un ruolo molto pesante. Rappresenta anche aspetti innovativi come quello di un plafond personale da spendere per il benessere psico-sociale personale".

Apprezzamento delle opposizioni

Apprezzamento anche da parte di tutti i gruppi politici di opposizione. Dal Pd al Polo Progressista passando per Italia Viva diversi esponenti si sono espressi positivamente prima e dopo il voto in aula. "Il voto unanime che ha accompagnato l'approvazione della legge - dichiara Marta Bonafoni del Pd - rende ragione al lavoro svolto in commissione e all'accoglimento delle proposte migliorative che abbiamo presentato, ascoltando le esigenze di comunità, famiglie, lavoratrici e lavoratori e recependo indicazioni e i suggerimenti delle realtà del Terzo Settore". "Non si tratta di un provvedimento definitivo - ha aggiunto Alessandra Zeppieri del Polo Progressista - perché ritengo che la disciplina necessiti di più chiarezza, e soprattutto di più corrispondenza con le problematiche degli ambiti familiari e coabitativi dei caregiver. Ma mi auguro che nei prossimi passi di attuazione della legge e di monitoraggio, vengano compiuti i correttivi che ho provato a portare oggi in aula, alcuni dei quali non sono stati accolti". "Con questo provvedimento - ha detto poi Marietta Tidei di Iv - si riconosce la valenza sociale, economica e morale, svolta dai quasi 25mila caregiver familiari che operano nella nostra regione e che svolgono un ruolo centrale nel sistema integrato dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali dedicati alle persone con disabilità, non autosufficienti e anziani fragili".

Savo (FdI): "Segnata tappa epocale"

“Con il voto unanime abbiamo segnato una tappa epocale del percorso di umanizzazione della sanità e di realizzazione di una rete socio assistenziale integrata che parte dalle famiglie - esulta Alessia Savo preidente della commissione sanità e politiche sociali - . Finalmente il Lazio ha la sua prima legge sul caregiver familiare e questo grazie al grande lavoro del governo Rocca, a cominciare dal proponente, l'assessore Maselli. Poi l'intenso lavoro che ho portato avanti in seno alla commissione, con numerosi incontri e audizioni che ci hanno consentito di lavorare compiutamente alla proposta di legge in modo trasversale, collaborativo e sinergico".