Il Comune vuole riorganizzare gli uffici. Dal Campidoglio all'Ipa ecco chi cerca dipendenti

Non solo possibilità di fare carriera attraverso le progressioni verticali, i dipendenti capitolini che ambiscono a cambiare ufficio e mansione avranno l’opportunità di farlo. Il Dipartimento Risorse Umane ha indetto una procedura di mobilità interna consentendo quindi lo spostamento da una unità organizzativa ad un’altra.

La procedura di mobilità interna

Sei in tutto le strutture di destinazione: dalla cybersecurity alle pari opportunità e risorse economiche. Ci sono anche il Gabinetto del Sindaco e l’ufficio del garante dei detenuti che sono pronti a ricevere personale qualificato. Lo stesso l’Ipa, l’istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti capitolini che, scaduti i contratti dei lavoratori in somministrazione, è di fatto rimasto scoperto in tutti i servizi.

Potranno partecipare all’avviso tutti i dipendenti di ruolo di Roma Capitale con profili non dirigenziali, ad eccezione di vigili, maestre ed educatrici.

L’obiettivo, si legge nel documento relativo alla procedura, è quello di distribuire in modo più efficiente le risorse umane, valorizzandone e arricchendone professionalità ed esperienza. C’è poi il fine di conciliare nel miglior modo le esigenze dell’amministrazione e dei dipendenti contribuendo al miglioramento della produttività generale, dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi resi.

I dipendenti capitolini che ambiscono a cambiare ufficio

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 16 ottobre alle ore 12 del 31 ottobre. Dopo le valutazioni saranno stilate le graduatorie distinte per ciascuna selezione che avranno durata due anni. Da lì si procederà al trasferimento del personale tenendo conto delle esigenze organizzative e operative dell’amministrazione. Saranno i direttori delle strutture di appartenenza a dover esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, sullo spostamento dei dipendenti.