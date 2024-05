La politica a Roma: il racconto che non c'è

Mi ha molto colpito la dichiarazione che Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e maggiorente dei grillini prima maniera, ha rilasciato a RomaToday, “Da quando non c’è più la Raggi, la stampa si è dimenticata di Roma”. Ed è vero, ma non certo per le ragioni che sostiene Di Battista. Non c’è alcun complotto finalizzato a non parlare male del sindaco Roberto Gualtieri. Oggi, semplicemente, non c’è necessità di imbastire una narrazione, un racconto epico, proprio perché la candidatura di Gualtieri non è nata per salvare l’umanità dalla corruzione e dal malaffare – come si prefiggeva il Movimento 5 Stelle con la sua retorica moralista e giustizialista - ma per tornare a governare Roma, come d’altronde recitavano i vari claim della sua campagna elettorale (poi c’è da vedere se ci riuscirà).

Mentre dalla consiliatura di Virginia Raggi, come d’altronde da tutto il Movimento 5 Stelle alla guida del Paese, l’elettorato si attendeva un rinnovamento della natura più profonda dell’Italia e degli Italiani, con conseguente correzione degli aspetti più corrotti e deleteri. Perché questo era stato promesso. Molti di questi argomenti li ho affrontati nel mio precedente articolo, ma è bene ribadire questo concetto: Roberto Gualtieri è un sindaco di pacificazione cittadina, il suo mandato nasce per riannodare i fili con l’esperienza di governo di Roma dell’epoca pre-populista grillina e sovranista, quella per intenderci del Modello Roma di Rutelli e di Veltroni, per riacquistare alcuni dei portati culturali e politici che si erano persi con la parentesi prima di Alemanno, poi di Marino e, infine, di Raggi.