La Parata del 2 giugno: in via dei Fori Imperiali sfilano anche medici e sindaci

Prima una corona al Milite ignoto all'Altare della Patria, poi la presenza alla sfilata delle forze armate lungo via dei Fori Imperiali. Sergio Mattarella, rieletto presidente della Repubblica, è tornato lì dove non pensava di tornare, ovvero alla Parata del 2 giugno. Conclusa la crisi pandemica, l'Italia torna a celebrare nelle piazze, tra la gente, e in una Roma che splende, la Festa della Repubblica.

Come da rituale deposta la corona di rito all'Altare della Patria dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un tributo sul luogo simbolo dei caduti, la tomba del Milite ignoto. Le note di Mameli portano nella piazza un suggestivo silenzio. Ad accompagnare Mattarella davanti alle Forze Armate schierate, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Presenti alla cerimonia, il presidente del Consiglio Mario Draghi, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati; il presidente della Camera Roberto Fico; il Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato; il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Immancabile il sorvolo delle Frecce Tricolori.

Quindi la sfilata, preceduta dall'interpretazione dell'inno da parte del gruppo musicale 'Il Volo'. "Siamo onorati di poter cantare il nostro inno per tutti gli italiani, con tutto l'affetto che abbiamo per il nostro Paese", aveva scritto ieri 'Il Volo' in un post su facebook.

Ad aprire la Parata una rappresentativa di sindaci seguiti da personale della sanità civile, con il passaggio di un elicottero del 118, a simboleggiare coloro che sono stati impegnati in prima linea contro il Covid.

Complessivamente hanno sfilato in cinquemila, tra personale militare e civile, ma anche 170 cavalli e 22 elicotteri e mezzi pesanti. La rassegna è stata strutturata in 9 settori che hanno visto la partecipazione di tutte le componenti dello Stato. Il primo è composto da Gruppi Sportivi paralimpici della Difesa e dei Corpi armati e non dello Stato, dai Gruppi sportivi della Forze armate, da una Compagnia delle Associazioni d'arma e da una rappresentativa del personale civile della Difesa. A seguire, il passaggio delle Forze speciali e della Sanità militare.

Quindi è stata la volta di Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri e Guardia di Finanza. Penultimo settore quello composto dai Corpi armati e non dello Stato, tra i quali Polizia di Stato, Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia di Roma Capitale, Corpo militare della Cri, Compagnia delle infermiere volontarie, i volontari del soccorso della Croce Rossa italiana, Compagnia del Sovrano Militare Ordine di Malta, Servizio nazionale di Protezione Civile e Servizio civile universale.

A seguire, dopo lo sfilamento dei reparti a piedi, la sempre molto attesa Fanfara della Brigata 'Garibaldi' e la Compagnia dell'8/o Reggimento Bersaglieri. Di seguito, il passaggio del nono settore con i reparti a cavallo.

Al chiudere il lancio di un paracadutista militare con un vessillo Tricolore. Punto finale all'evento è messo dalla Fanfara del 4/o Reggimento Carabinieri a cavallo e il Reggimento Corazzieri per la resa degli onori finali al presidente della Repubblica.

Di seguito il messaggio inviato dal presidente Sergio Mattarella al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone