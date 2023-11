La lezione che ci lascia Expo 2030

Un po' come il giorno dopo il derby che eleva tutti i romani ad allenatori di calcio, ieri Roma si è risvegliata come la città dei commissari Expo. Le critiche alla candidatura di Roma Capitale per l’evento del 2030, che ci ha visti arrivare ultimi, fioccano da politici, addetti ai lavori, cittadini. “Non abbiamo visione”, “non si è fatto abbastanza per promuoverci all’estero”, “il progetto non era all’altezza”, “la comunicazione era debole e non accattivante”, “ma dove andiamo che abbiamo l’immondizia sotto casa”, “siamo fermi ai cocci” (per i non romani: ai resti antichi)…

Argomentazioni che spaziano dalla gestione del quartierino alla politica extra-lunare, che portano ogni romana/o a dire che lei/lui avrebbero fatto meglio di chi ha lavorato per l’Expo. Il nostro sport nazionale preferito. Sicuramente si poteva fare di più e meglio, come per ogni progetto (anche se la geopolitica attuale richiede un approccio totalmente diverso alle relazioni internazionali), ma non si può dire che la partita non si sia giocata. Quello che emerge chiaro invece è che abbiamo perso l’allenamento a gareggiare in competizioni internazionali come una vera squadra che ha un obiettivo comune. E questa è forse la lezione più significativa che ci lascia l’amara sconfitta di Expo 2030.

Per le partite importanti, quelle sfide che proiettano la nostra immagine nel mondo, non possiamo più permetterci di mostrarci all’estero non compatti e in balia di divisioni interne. Le nostre faide nazionali ci indeboliscono e alimentano una narrazione tossica in stile Roma fa schifo che contribuisce al peggioramento della nostra reputazione all’estero, togliendoci credibilità come Stato. A livello politico, istituzionale e amministrativo, di fronte ad un pubblico planetario, non possiamo più sbandierarci non coesi o mossi da interessi di parte. Così come cittadini non possiamo sempre e solo vedere quello che non va e che va migliorato, o limitarci a criticare le amministrazioni solo in modalità distruttiva senza chiederci cosa stiamo facendo noi per la nostra città o il nostro paese, e che tipo di contributo concreto potremo dare. Il chiacchiericcio da bar che non porta soluzioni aumenta solo un malessere sociale che non favorisce uno spirito di paese unito da proiettare all’estero.

“Non ti disunire” diceva Antonio Capuano nel film È stata la mano di Dio al giovane Paolo Sorrentino, prendendo in prestito dal mondo dello sport una metafora che esprime lo spirito di squadra. Ecco, anche noi dovremmo fare tesoro della perdita di Expo 2030 per ricordarci che la prossima volta che vogliamo riportare l’Italia nel mondo dobbiamo prima di tutto non “disunirci” e sostenere tutti insieme, politici, amministratori, privati e cittadini, un progetto comune fino alla fine e anche in caso di sconfitta. Ma per farlo bisogna crederci veramente, e non fare di una partita internazionale una bandiera di parte in base all’occorrenza.