La legge sul trasporto pubblico è vecchia, Patanè chiede al Governo di intervenire

Serve una riforma organica del trasporto pubblico locale. L’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, è tornato alla carica. Dopo le critiche al Governo per non aver aumentato il fondo nazionale trasporti, decisione che mette a rischio l’attuazione del contratto di servizio con Atac, il titolare dei trasporti romani, in un’intervista alla trasmissione di Radio 1 Rai “Giù la maschera”, ha chiesto di rivedere la legge che regola il trasporta pubblico ormai risalente al 1992.

Un minestrone

Patanè ha spiegato come quella norma sia stata aggiustata, nel corso degli anni, da vari emendamenti “ma ne è uscito un minestrone” ha detto. “Dobbiamo avere una visione della mobilità moderna e in linea con le grandi città del mondo, che stanno innovando su questo”, ha continuato l’assessore che ha poi parlato dei suoi “cavalli di battaglia” come l’intermodalità, “ovvero l’utilizzo di diversi vettori per lo spostamento, è il futuro”.

Meno auto

L’intervista dedicata al tema “Troppo traffico nelle città: chi sbaglia” non poteva non toccare anche il tema dell’utilizzo delle automobili a Roma, città dove ogni guidatore perde nel traffico ben 107 ore di vita ogni anno. “Noi dobbiamo diminuire l’uso delle auto delle grandi città autocentriche – ha spiegato Patanè - a Roma abbiamo più macchine che guidatori. Secondo recenti ricerche le auto si muovono tra il 5 e l’8% del tempo, mentre rimangono ferme per la parte restante. Numeri illogici. Evidentemente se ci sono più macchine che guidatori l’auto non serve per lo spostamento”. Senza contare, poi, le oltre 400 mila auto che, ogni giorno, arrivano a Roma da ogni parte della regione.

Gli interventi

Patanè ha poi spiegato come si sta muovendo Roma per cercare di dotare la città di un trasporto pubblico più efficiente e spazi più vivibili. Dopo aver sottolineato il gap infrastrutturale della Città Eterna rispetto ad altre capitali, evidenziato anche nell'ultimo rapporto "Pendolaria" di Legambiente, l’assessore ha ricordato i lavori in corso sulla metro C (finanziata con 4 miliardi di euro dal Governo, ndr) e l’apertura, il prossimo anno, delle fermate Porta Metronia e Colosseo. Spazio anche alle nuove tramvie e alla fascia verde “che impedisce l’ingresso a veicoli particolarmente antichi e che inquinano. Inoltre, con la congestion charge limiteremo l’ingresso ai non residenti”. A questo bisogna aggiungere anche la riprogettazione della metro D e dei prolungamenti delle metro A e B: tutti interventi importanti per i quali il Campidoglio dovrà poi cercare i fondi per realizzarli.

L’assessore ha ribadito l’impegno per nuove piste ciclabili e l’innovazione tecnologica: “attraverso APP che abbiamo sperimentato è possibile fare il biglietto per il bus o per la metro direttamente sull’autobus con la carta di credito. Questo ha cambiato le abitudini dei romani”. Anche se, come raccontato di recente, manca ancora una vera e propria integrazione dei sistemi e dei servizi. Di recente, infatti, una donna aveva acquistato un abbonamento mensile Metrebus col sistema Tap&Go. Peccato che questo non valga, a differenza dell’abbonamento cartaceo ad esempio, sui mezzi Trenitalia. La donna, alla fine, era stata multata con una sanzione di 101 euro.

Piazza Venezia

Il cantiere della nuova stazione della metro C di piazza Venezia è diventato ormai un’attrazione, nel bene e nel male, di Roma. Un progetto avveniristico che dovrebbe durare 10 anni e che rappresenta una vera e propria sfida ingegneristica: “In passato purtroppo aspetti burocratici legati all’archeologia hanno portato dei ritardi. La nostra soprintendenza conosce tutto quello che c’è all’interno delle mura, ma più si scava fuori e più vengono fuori reperti straordinari – ha detto - piazza Venezia è la stazione più difficile al mondo da costruire, con un costo che si aggira sui 775 milioni di euro. Sotto c’è tutto, sia dal punto di vista geologico che archeologico: nei primi 15 metri di scavo c’è tutta la storia dell’umanità. Scaviamo con il pennello e lo scalpello proprio per preservare quello che c’è sotto. I ritardi sono stati inevitabili, ma adesso abbiamo individuato procedure molto chiare con Sovrintendenza e Ministero che ci consentono di chiudere prima i lavori”.

Taxi

È stato toccato anche l’argomento taxi. Roma, di recente, è stato teatro di una grande manifestazione di Ncc e, in passato, di scioperi e proteste da parte delle auto bianche. Insomma, nella Capitale il trasporto pubblico non di linea causa non pochi problemi al Campidoglio che, ancora oggi, deve soddisfare le richieste dell’Agcm. L'Autorità, in più occasioni, ha evidenziato come nella Capitale ci siano troppe poche licenze taxi. “Abbiamo una domanda inevasa di trasporto che deve essere coperta – ha detto Patanè - introduciamo una serie di azioni. Certamente bisognerà rilasciare nuove licenze in accordo con le organizzazioni sindacali, ma abbiamo introdotto anche le doppie guide, che hanno portato a 450 nuove seconde guide. Per quanto riguarda le tariffe, bisogna fare attenzione perché se aumentiamo troppo significa scoraggiare l’uso del servizio”. Nessuna menzione, invece, su come e quando si farà il bando per le nuove licenze. A meno di clamorosi sviluppi sarà a titolo oneroso, quindi le licenze si dovranno acquistare e costeranno, secondo i rumor, circa 130 mila euro.