"La funivia Casalotti - Battistini era inutile e costosa". Patanè replica alla Raggi

La funivia non si farà perché il progetto non ha mai convinto. È la replica, a distanza, dell’assessore alla mobilità e trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, all’ex sindaca Virginia Raggi. Oggetto del contendere è l’ormai ex funivia Casalotti – Battistini, ambizioso progetto della vecchia giunta grillina, accantonato definitivamente dal sindaco Gualtieri. La Raggi aveva parlato di “dispetto” fatto dall’attuale maggioranza nei suoi confronti. Patanè ha replicato, con considerazione e numeri, il perché la funivia non verrà realizzata.

I fondi

Un’accusa mossa dalla Raggi era quella secondo la quale Gualtieri e Patanè avrebbero perso i fondi destinati non solo per la Casalotti – Battistini ma anche per la funivia Magliana: “Roma non ha perso un solo centesimo di questi 140 milioni – replica Patanè in un lungo post sui social - che il Ministero lascerà nella disponibilità della Capitale. Con questi realizzeremo come abbiamo sempre detto la funivia di Magliana (per la quale abbiamo lanciato una manifestazione di interesse allo strumento del project financing) e una infrastruttura rapida di massa che colleghi Casalotti a Battistini”.

La funivia

La funivia Casalotti – Battistini avrebbe coperto circa 4 chilometri di territorio, collegando Casalotti a Battistini e trasportando fino a 3600 passeggeri l’ora. L’opera sarebbe costata 110 milioni di euro mentre ora quei fondi sono stati spostati su altri interventi. Anzi, secondo la Raggi Gualtieri sarebbe riuscito “a perdere quei fondi perché dopo averli bloccati non li ha impiegati”.

Patanè spiega che “banalmente quell’opera non è più prevista nelle nostre pianificazioni né da noi né di conseguenza dal ministero che di conseguenza ha lasciato i 110 milioni a Roma ma ha tolto la finalizzazione degli stessi sulla ex-funivia. Con questi soldi realizzeremo un’altra infrastruttura con la stessa origine e stessa destinazione che però riduca sensibilmente i tempi di percorrenza”.

I tempi di percorrenza

Ed è proprio sulle tempistiche che punta Patanè per spiegare come mai verrà realizzata “l’utile funivia di Magliana” e non quella “costosa e inutile” che avrebbe dovuto collegare Casalotti con la fermata della metro A di Battistini. “Quella funivia - scrive Patanè - per rendere capillare il trasporto pubblico in quartieri densi come Casalotti, Primavalle o Montespaccato che da soli fanno oltre 120 mila persone, doveva fare 7 fermate. Risultato? Il tempo previsto tra i due attestamenti terminali era di circa 18 minuti”.

Tempistiche troppo lente, specialmente se paragonate ala funivia di Magliana che “attraversa, infatti, il Tevere collegando il quartiere di Villa Bonelli con una sola fermata intermedia sull’FL1 alla stazione di Magliana - e dunque all’Eur - con un tempo di percorrenza totale di 4 minuti e 38 secondi che fa risparmiare circa 35 minuti di tempo ai cittadini che oggi devono andare da Villa Bonelli all’Eur con il trasporto pubblico”.

91 Express

Al posto della funivia è stata attivata, da novembre 2023, la linea su gomma 91 Express . Un vero e proprio successo, secondo Patanè: “Il bus copre al massimo nelle ore di punta la distanza tra Casalotti e Battistini in circa 23 minuti (dato massimo registrato nel giorno), mentre il giro completo Battistini-Battistini (massimo registrato nelle ore di punta durante il giorno) è di 40 minuti”. Un risparmio di tempo, secondi i dati dell’AVM riportati dall’assessore, rispetto alla funivia di appena 5 minuti: “una follia” sentenzia Patanè.

Il futuro di Casalotti

Come verrà migliorato, allora, il trasporto pubblico in quel quadrante? “Nel medio periodo – assicura Patanè - utilizzeremo quei soldi del governo per realizzare un sistema di trasporto rapido di massa sostenibile del carico di circa 3000/4000 passeggeri/ora, progetto che ho già condiviso con la Presidente Giuseppetti e l’assessore del Municipio e che mostreremo quando saremo sicuri di poterlo fare”. Si tratterebbe non dell’ormai famigerato “people mover” ma di un filobus, con corridoio quindi dedicato per rendere gli spostamenti il più veloci possibile.

Infine, nel lungo periodo, “punteremo sul prolungamento della metropolitana A da Battistini a Montespaccato da un lato, e a Monte Mario dall’altro come soluzione definitiva e corretta per servire quel quadrante” annuncia ancora l’assessore. Un’idea della quale si è parlato a lungo e che sembrava servisse proprio a “smontare” la funivia voluta dalla Raggi. Un intervento, quello del prolungamento della metro A, già finanziato dal Governo e che servirà per realizzare un progetto pensato, addirittura, nel 1973.