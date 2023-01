L’ottimismo di Rocca e Salvini: “Governeremo il Lazio”. Ecco le priorità annunciate

Trenta giorni, poi il Lazio andrà al voto per scegliere il nuovo presidente e i membri del consiglio regionale. Forte dei sondaggi il centrodestra sente la vittoria in tasca e il candidato presidente della coalizione, Francesco Rocca, così come il leader della Lega, Matteo Salvini, non nascondono l’ottimismo sull’esito della prossima consultazione elettorale.

L'ottimismo di Rocca: "Governeremo Regione Lazio"

''Ci accingiamo a governare il Lazio, perché governeremo questa regione, ma ci accingiamo a governare una regione in cui, voglio essere chiaro, bisogna affrontare questa sfida con il sorriso ma senza fare promesse particolari perché il regalo di Natale che ci ha lasciato questa amministrazione regionale mi preoccupa moltissimo” - ha detto Rocca in occasione della conferenza stampa per la presentazione dei candidati del Carroccio in regione. “Noi abbiamo iniziato il 2023 con il regalo dell'addizionale Irpef che è la più alta d'Italia e se questo è l'inizio e questo è il lascito di questa amministrazione regionale prima, insieme a tutti i consiglieri eletti,- ha annunciato l’ex numero uno della Croce Rossa - dobbiamo fare un'operazione verità sui conti di questa regione, per sapere esattamente quali siano queste risorse, dove allocarle e quali siano le priorità”.

Tema finanziario, sanità con particolare riferimento alle condizioni dei pronto soccorso, delle liste d’attesa e dell’assistenza domiciliare, oltre al potenziamento delle infrastrutture le grandi questioni su cui Rocca promette di intervenire. L’ex presidente della Croce Rossa annuncia anche di voler rafforzare il patto contro il caporalato e porre un argine alla burocrazia.

"In un anno comprimere liste d'attesa"

''Per quanto riguarda la sanità, in 12 mesi voglio riportare le liste d'attesa a tempi umani che sono quelli previsti dai piani nazionali'' - ha detto. ''Burocrazia zero: questo è il mio impegno come amministratore regionale. Burocrazia zero e facilitare la vita dei nostri amministratori locali, perché noi dobbiamo metterli in condizione di avere un rapporto con i loro cittadini, questa è la grande sfida. Noi abbiamo la responsabilità di ridare un'anima e una dignità ai cittadini del Lazio''.

Le infrastrutture del Lazio

Rocca tra i primi impegni ha preso quello di bussare alla porta del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. 'Matteo sulle infrastrutture del Lazio abbiamo bisogno di te” - l’appello al ministro Salvini. “Basta chiedere ai nostri pendolari come da anni vivano la Roma Lido, abbiamo ancora una monorotaia, non c'è progettazione, non c'è niente. E noi la dobbiamo ricostruire insieme attraverso il dialogo e offrirla ai cittadini senza perdere nemmeno un giorno, questa è l'altra sfida perché la situazione economica ce lo impone”. Tra gli obiettivi il porto di Civitavecchia come “porta del Lazio verso il Mediterraneo” e il potenziamento della Pontina, “dove ancora oggi si dibatte sull'allargamento autostrada sì o no, di allargamento con complanari: lì - ha sottolineato Rocca - dobbiamo andare avanti, stiamo perdendo troppo tempo. Se non interveniamo, tra poco sarà talmente congestionata che la viabilità sarà bloccata su quella Statale così vitale per la nostra economia''.

Salvini vuole il Lazio: "Governeremo con passione"

Salvini gli fa da sponda certo del successo elettorale nonostante la débâcle romana della Lega alle ultime consultazioni nazionali. ''In Lombardia governiamo da 28 anni e i numeri dicono che molto probabilmente governeremo ancora a lungo. E lo faremo con entusiasmo, con passione e con dedizione. Qui nel Lazio sarà una cosa nuova e bella, perché la prima volta è quella che ti rimane in testa. Come Lega ci siamo affacciati pochi anni fa con una una esperienza di opposizione intelligente. Ringrazio i consiglieri uscenti, che hanno saputo portare proposte nel palazzo della Regione. Adesso, però, si passa dall'opposizione alla maggioranza. Per me sarà un enorme motivo di orgoglio, di attenzione avere la Lega al governo della Regione Lazio per la prima volta nella storia''.

La richiesta del leader del Carroccio all’ex presidente della Croce Rossa in corsa per lo scranno più alto della Pisana è quella che non ci siano cittadini di serie B, che non ci siano più periferie e province dimenticate, “perché Roma e il Lazio non sono solo quel fazzoletto che si può permettere di tutto e di più ma sono alcuni milioni di donne di uomini che vorrebbero lavorare e vorrebbero viaggiare. La regione - ha detto il vicepremier - si occupa di trasporto pubblico e quindi come Lega, ovviamente essendo ministro dei Trasporti, avremo particolare attenzione a una rete di trasporto pubblico locale moderna, efficiente e che colleghi municipi con municipi e province con la città". Salvini ha poi annunciato “un nuovo grande piano casa che rimetta al centro il diritto alla casa”.