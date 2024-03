L'incendio di Capocotta, le fiamme dell'indifferenza e il "24"

Roma è la città degli incendi. Dal più celebre, quello di Nerone, all’ultimo, in ordine di tempo, del chiosco al Villaggio Mecs a Capocotta ad Ostia. Se sul primo vi sono ancora oggi tesi discordanti (per alcuni storici fu Nerone, per altri furono i Cristiani), per il secondo vi sono pochissimi dubbi. Si è trattato di un incendio doloso, con la finalità di lanciare un chiaro messaggio alla Città e alla sua amministrazione: lasciate tutto così com’è.

È un chiaro segnale rivolto all’Amministrazione capitolina di non immischiarsi negli affari del litoriale. Infatti, il chiosco andato in fiamme è uno dei cinque la cui gestione, dopo 24 anni, deve essere messa a bando dal Campidoglio. Ventiquattro anni, durante i quali nessuno ha mai osato mettere in dubbio gli oligopoli che si sono andati a cristallizzare. Perché il litorale romano è questo. Soprattutto questo. Consorterie che da decenni fatturano milioni di euro, a fronte di canoni irrisori da corrispondere allo Stato.

Un elemento che caratterizza questi incendi dolosi è la scarsa indignazione manifestata dai cittadini. Quantomeno, la reazione è molto minore di quanto avviene, ad esempio, di fronte a un bus che va in fiamme in pieno centro cittadino. Eppure, gli effetti di una criminalità che da fuoco alla legalità sono ancor più gravi. Quasi fosse normale che la criminalità ricorra a questi mezzi per rimettere al proprio posto la politica cittadina e la sua amministrazione che cerca di tornare in possesso dei luoghi di sua proprietà, chiedendo di riscuoterne i canoni e sanando gli abusi.

Ed è meglio che ci si prepari a quanto accadrà quando, in virtù della direttiva Bolkestein e di quanto concordato dallo Stato in sede di Pnrr, dovrà essere messa a bando la gestione degli spazi demaniali delle spiagge. Già adesso si possono prevedere le molteplici fibrillazioni e le azioni di disturbo finalizzate a boicottare il bando dei bandi, che dovrà vedere, prima o poi, la luce. Con buona pace di coloro che da anni sono all’opera per tutelare gli interessi acquisiti dei balneari.

Perché la messa a bando degli spazi demaniali rappresenta uno dei principali banchi di prova della buona amministrazione, ma anche il metro di misura della sensibilità civica della cittadinanza. Se questa rimane silente ad assistere allo scempio, non ci sarà mai salvezza, né tantomeno un minimo di speranza.

In ultimo, una nota di colore: sono 24 anni che nessuna amministrazione capitolina aveva osato mettere a bando alcunché a Capocotta; il chiosco è stato dato alle fiamme 24 ore prima che fosse pubblicato il bando di gara e il numero "24" nella smorfia napoletana corrisponde alle “Guardie”. Se tutto ciò avesse un senso, i buoni dovrebbero vincere. Almeno questa volta.