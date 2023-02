L’idea di D’Amato: “Un portiere della legalità in ogni palazzina popolare”

"Legalità e lavoro sono i temi cruciali per i quartieri periferici. Se sarò eletto presidente è mia intenzione istituire la figura del 'portiere della legalità' in ogni stabile dell'edilizia economica e popolare sia Ater che comunali”.

Il portiere della legalità nelle palazzine popolari

E’ questa l’idea di cui Alessio D’Amato, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra, ha parlato nella sede dell'associazione culturale Ztl nel VI Municipio dove sono stati presentati i punti programmatici della lista Verdi Sinistra. “È importante mettere a disposizione degli inquilini delle figure che possano essere un punto di riferimento per il decoro, la manutenzione e segnalazioni di situazioni che meritano di essere attenzionate".

D’Amato è poi tornato sulla polemica che ha investito il candidato del centrodestra, Francesco Rocca: quella relativa all’acquisto da un ente di una casa a Roma nord con il maxi sconto del 30% riservato agli inquilini.

La polemica sulla casa di Rocca

"Io abito in borgata, non in una casa di un ente previdenziale o assicurativo. Rocca, invece, ancora non ha spiegato ancora come mai lui ha avuto accesso a quelle agevolazioni a cui non hanno accesso i comuni mortali” - ha detto l’esponente Dem. In realtà l’ex presidente della Croce Rossa aveva spiegato di aver fatto domanda online essendo stato inquilino dell’Enpaia per almeno 36 mesi, dunque “avendo i requisiti richiesti”. “Rocca ci ha abituato a non rispondere. Non ha risposto su Bandecchi e ora sulla questione della sua casa. Sono segni di opacità".