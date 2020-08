Konsumer Lazio denuncia l’assordante silenzio sui problemi del collegamenti per il Laurentino - Fonte Ostiense

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Da oltre due mesi il Comitato di Quartiere Laurentino/Fonte Ostiense ha presentato in Commissione Trasporti la proposta di modifica ai percorsi dei mezzi pubblici di zona. È inaccettabile che un cittadino, oltre che per recarsi nei quartieri limitrofi, anche semplicemente per svolgere delle commissioni debba aspettare ben 40 minuti, attesa che può protrarsi per il doppio del tempo nel caso in cui si salti una corsa. La proposta del Comitato, a cui Konsumer si associa in qualità di sostenitore, prevede l’istituzione di una nuova linea che colleghi l’interno quartieri Laurentina/Fonte Ostiense con Ferratella, con frequenza 15/20 minuti. La scelta, supportata dal bacino d’utenza già notevole, andrebbe anche considerata quale incentivo all’abbandono del mezzo privato, con benefici effetti sul traffico e sull’ambiente.

Nello stesso verso la scelta di proporre la riduzione del tragitto della linea 779 evitando così il traffico della Cristoforo Colombo. Queste, le proposte che rappresentano le necessità dei Cittadini anche in vista della riapertura delle scuole prevista per la prima metà di settembre. Vedersi garantita la mobilità pubblica verso gli Istituti esercenti beni di prima necessità, cioè commerciali, ospedalieri, bancari e municipali. Da qui l’appello del Responsabile della sede Konsumer Italia di Roma Laurentina, il Prof. Giovanni Palma, rivolto ai cittadini dei Quartieri Laurentino e Ferratella: “Siamo a disposizione per fare la nostra parte rivolgendoci agli Organismi competenti affinché venga messo in opera il Progetto per la Mobilità così come richiesto dai diretti fruitori del servizio. Per qualsiasi informazione, o semplicemente per lasciare la vostra testimonianza, potete rivolgervi alla nostra sede di Via Bruno De Finetti 257 presso le Poste Private, il lun. e merc. ore 16-19:00, o inviando una mail all’indirizzo roma.laurentina@konsumer.it o, ancora, telefonando al numero 3476584370”.