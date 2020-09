Raggi nomina Katia Ziantoni: ufficiale l'arrivo in giunta della nuova assessora ai Rifiuti

È ufficiale l'ingresso in giunta di Katia Ziantoni, nuova assessora ai Rifiuti del Campidoglio. Ieri la sindaca Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza di nomina. "In bocca al lupo per quest'incarico così importante per Roma e i cittadini. Sono certa saprà portarlo avanti con tenacia e determinazione" ha dichiarato a commento la prima cittadina.

Le deleghe a Ziantoni

Alla nuova assessora sono state attribuite le seguenti deleghe: gestione del ciclo dei rifiuti, gestione del materiale post-consumo, inquinamenti e risanamento ambientale, indirizzi e iniziative per il contenimento dell’inquinamento acustico, dell'inquinamento derivante da sorgenti elettromagnetiche e per la tutela della qualità dell'aria e dell'acqua. E ancora esecuzione dei Paesc (Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima presentati per il Patto 2030), definizione e verifica degli indirizzi gestionali di Ama.

Chi è Katia Ziantoni

Diplomata all'istituto tecnico in servizi sociali, master in comunicazione e tecnica pubblicitaria, impiegata presso una cassa mutua, giornalista pubblicista, Katia Ziantoni ha in mano la delega più scomoda dell'amministrazione capitolina, quella ai rifiuti. Al netto del curriculum però, la Ziantoni in questi quattro anni ha dato prova di sè in VI municipio, da attivista d'opposizione prima, da candidata poi e infine da assessora in municipio, sempre all'Ambiente.

In prima linea da sempre per la chiusura dell'impianto di Rocca Cencia, non è riuscita a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Il Tmb è ancora lì. A maggio Ziantoni al nostro giornale dichiarava: "Senza la realizzazione delle alternative in corsa che si potevano avviare anche con apposite ordinanze, viste le emergenze che abbiamo passato, Rocca Cencia non può chiudere e come cittadina, ancor prima che come assessore, non lo posso accettare".