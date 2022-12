Il comune di Roma e la coop Karibù: dieci anni di rapporti e 3 milioni di euro pagati

Dieci anni di rapporti, senza sapere che la cooperativa di integrazione sociale gestita dalla suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, non era in regola dal punto di vista contributivo. La relazione tra il Comune di Roma e "Karibù", la cui responsabile è Marie Therese Mukamitsindo, madre della compagna dell'ex esponente di Sinistra Italiana/Verdi (eletto lo scorso settembre in Parlamento) è iniziata nel 2013. Grazie a una commissione trasparenza del 14 dicembre, richiesta dalla consigliera di Fd'I Rachele Mussolini, è stato possibile sapere che la coop non ha un documento unico di regolarità contributiva (Durc) in regola.

La coop che accoglie minori a Latina finita nell'occhio del ciclone

L'ambito è quello dell'inchiesta sulle attività della famiglia Soumahoro, in particolare della moglie Liliane Murakatete a capo della cooperativa "Consorzio Aid" e della madre Mukamitsindo, a capo della "Karibù". Un'indagine che parte dalla segnalazione del sindacato Uiltucs, riguardo stipendi non pagati a 26 dipendenti delle due cooperative, anche per due anni. Ma non solo: ci sarebbero di mezzo maltrattamenti (come riporta l'Agi il 24 novembre) e fatturazioni false. La mattina del 15 dicembre la Procura di Latina ha sequestrato circa 600.000 euro alla suocera del parlamentare, che ricordiamo non è coinvolto dall'inchiesta e al quale non vengono contestati reati di alcun genere.

Il Comune invia minori a Latina dal 2013: "Ora li abbiamo trasferiti"

Sollecitata dal presidente della commissione trasparenza Federico Rocca, alla presenza dell'assessora alle politiche sociali e della salute Barbara Funari, la dirigente dell'ufficio protezione minori di Roma Capitale Angela Di Prinzio ha ricostruito gli ultimi 9 anni di rapporti con la cooperativa della signora Mukamitsindo: "La cooperativa gestisce una struttura d'accoglienza a Latina, Casa Amal - spiega - autorizzata nel 2010 dal comune di Latina e che, in base alla normativa vigente, accoglie anche minori segnalati da altri enti. Noi abbiamo rapporti dal 2013 e fino a pochi giorni fa erano ospitati 7 minori". Dopo il clamore mediatico dell'inchiesta e dato l'affollarsi di giornalisti e fotografi fuori dalla casa, l'assessorato e gli uffici hanno convenuto di disporre il trasferimento: "Dovevamo tutelare i minori - ha continuato Di Prinzio - così, anche se non sono state riscontrate irregolarità nella gestione in seguito ad un nostro sopralluogo, abbiamo deciso di portarli altrove". Non una situazione facile da gestire, vista l'emergenza: Roma non ha più posti per accogliere i minori stranieri non accompagnati, non esistono più le strutture di transito e infatti, come specifica Di Prinzio "ci affidiamo a 102 case di accoglienza fuori dal nostro territorio".

Congelate le ultime due fatture: "La coop ha un Durc irregolare"

Il problema, quindi, non è tanto il modo in cui "Karibù" starebbe gestendo i minori all'interno di una delle sue strutture a Latina, cioè Casa Amal a via Umberto I. Il problema è l'irregolarità contributiva: "Abbiamo dovuto congelare le ultime due fatture - ammette la dirigente - una da 49.000 euro e un'altra da quasi 12.000, perché abbiamo scoperto che 'Karibù' non ha un Durc regolare". E così il Comune di Roma verserà il denaro direttamente all'Inps, avendo chiesto nel frattempo la certificazione antimafia e la cessione del credito. In questi anni, dall'insediamento di Ignazio Marino a quello di Roberto Gualtieri, passando per Virginia Raggi, il Campidoglio ha pagato alla suocera di Soumahoro circa 3 milioni di euro dei 4.679.087 dovuti per l'accoglienza dei minori inviati.

Lega: "Vogliamo indagine a tutto tondo"

In seguito a quanto emerso dall'ultima Trasparenza, il consigliere della Lega Fabrizio Santori chiede un'inchiesta a tutto tondo: "La richiesta è di compiere un’indagine accurata e a tutto campo - scrive - a livello centrale, nei Municipi e con la partecipazione di assessorato e dipartimento. È inconcepibile infatti che i controlli non siano stati fatti, e che sia emerso che la Karibu operasse senza avere nemmeno il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) prendendo denaro sfilato dalle tasche dei cittadini senza verifiche".