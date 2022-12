Il sindaco di Tblisi Kakha Kaladze in visita al cantiere della metro C, poi l'incontro con Gualtieri

Il sindaco di Tblisi, Kakha Kaladze, e una delegazione del Comune georgiano in visita a Roma, prima al cantiere della metro C, poi in Campidoglio per la firma di un protocollo d'intesa.

L'ex giocatore di Milan e Genoa, dal 2017 sindaco di Tblisi, è arrivato in cantiere accompagnato dall’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, e dai rappresentanti di Roma Metropolitane e del consorzio Metro C Spa, che ha in affidamento i lavori per la realizzazione della terza linea metropolitana di Roma, da qualche settimana al centro del dibattito politico per la paventata ipotesi (poi smentita con la Legge di Bilancio) del taglio dei fondi per realizzarla.

Al centro della visita, ha detto Patanè, “la gestione del tema archeologico che ha da sempre rivestito un ruolo significativo nell'ambito del procedimento di realizzazione dell’opera. La novità della Linea C, che ha caratteristiche uniche proprio per l'assoluto valore storico, monumentale e archeologico delle aree attraversate, è data dal fatto che l'archeologia, invece di essere un ostacolo alla modernizzazione della città, diviene al contrario una opportunità di ricerca storico-scientifica e di valorizzazione del patrimonio storico. È solo grazie agli scavi propedeutici alla realizzazione dell’opera che Roma ha avuto l’opportunità di riportare alla luce un patrimonio unico che ora potranno ammirare cittadini e turisti”.

L’assessore ha quindi ricordato i ritrovamenti più importanti fatti durante gli scavi, ritrovamenti che hanno d’altro canto rallentato non poco l’avanzamento dei lavori: una caserma della prima metà del II secolo d.C., con annessa "Domus del Comandante", in corrispondenza della stazione Porta Metronia (che dovrebbe aprire, da cronoprogramma, nel 2024), un edificio di età traianea (fine I-inizi II d.C.) riemerso nei pressi di largo Amba Aradam, con il primo solaio ligneo antico mai rinvenuto a Roma, un tratto di un acquedotto di età repubblicana, forse il più antico degli acquedotti romani, a piazza Celimontana e i resti della "Domus del Prefetto" al clivo di Acilio, ai Fori Imperiali.

Proprio alle stazioni di Porta Metronia, attualmente in costruzione, e a quella di San Giovanni, già in esercizio, è stato accompagnato il sindaco di Tblisi e la delegazione del Comune georgiano: "Nell'ambito della visita abbiamo anche appreso di un progetto molto importante che si sta realizzando a Roma - è stato il commento di K'aladze - Si tratta della costruzione di una nuova linea della metropolitana, dove verranno costruite 30 stazioni. L'attuazione di questo progetto costa diversi miliardi di euro. È iniziata nel 2006, e sarà completata nei prossimi 2 anni".

L'incontro con Gualtieri e la firma dell'intesa

Dopo la visita al cantiere della metro C, K'aladze si è spostato in Campidoglio per un incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "L'Italia è la mia seconda patria. Se ho successo, è legato a questo paese e a queste persone - è stato il commento - Sono molto attento a questo amore e relazione. Sono lieto che oggi abbiamo firmato anche un memorandum d'intesa. Roberto Gualtieri ha espresso ancora una volta il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e all'indipendenza della Georgia. Quanto al memorandum, tratta temi di cooperazione in direzione dello sviluppo urbano, della tutela dell'ambiente, della cultura, dell'inclusione e dell'innovazione. Mi fa piacere che i rapporti con l'Italia si approfondiscano e diventino ancora più interessanti".

"Quest'anno celebriamo il trentesimo anniversario delle relazioni diplomatiche con l'Italia - ha concluso l'ex calciatore di Milan e Genoa - penso che l'approfondimento dei rapporti tra le città e la cooperazione in varie direzioni ci darà ancora più opportunità. Nell'ambito di questo memorandum, potremo cooperare in varie direzioni. Naturalmente, condivideremo la grande esperienza che ha Roma e vari progetti saranno realizzati nella nostra capitale con i migliori esempi",