Cittadinanza onoraria a Julian Assange: ok in commissione alla proposta del M5s

Via libera in commissione capitolina alla proposta di delibera di concessione della cittadinanza a Julian Assange. A presentarla l'ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del M5S Virginia Raggi e i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi. Ora il testo dovrà passare dal voto del Consiglio comunale.

"Ringraziamo la maggioranza e le altre forze politiche che hanno sottoscritto la proposta e stanno combattendo questa battaglia con noi", commentano i consiglieri grillini.

"La vicenda di Assange ci riguarda tutti perché come uomo, come giornalista e come difensore della libertà di manifestazione del pensiero non solo sta combattendo per ciò in cui crede, ma anche e soprattutto per la difesa di un valore fondamentale di uno stato di diritto e di un sistema democratico. Battaglia per la libertà di espressione e di parola tutelata, ricordiamolo, anche dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 21 che dovrebbe portare avanti ciascuno di noi che ha avuto la fortuna di nascere in un paese democratico: spetta infatti a noi difendere sempre questo valore, e il luminoso esempio di Assange sta lì a ricordarcelo".