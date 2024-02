Assange sarà cittadino di Roma. Ma prima del voto la maggioranza ha rischiato di spaccarsi

L'assemblea capitolina ha approvato con 27 voti favorevoli e due contrari (Italia Viva), la proposta di delibera che accorda la cittadinanza onoraria di Roma a Julian Assange, giornalista australiano detenuto nel Regno Unito e in attesa di estradizione negli Stati Uniti.

La cittadinanza onoraria a Julian Assange

Un'iniziativa partita dal M5S lo scorso autunno, con una mozione firmata anche dalla dem Antonella Melito, diventata poi un atto più impegnativo. Per arrivarci, però, il consiglio ha fatto non poca fatica. In particolare la maggioranza. La seduta del 15 febbraio, infatti, ci ha messo quasi tre ore a decollare. Tra numeri legali mancanti (consuetudine ormai da inizio consiliatura) e una lunga riunione di maggioranza. Un "conclave" che si è reso necessario per decidere cosa fare rispetto alla richiesta dei grillini di invertire l'ordine del giorno, anticipando la discussione della cittadinanza onoraria ad Assange.

Rischio spaccatura in maggioranza

Diverse, anche opposte le opinioni all'interno del centrosinistra. Da una parte, a quanto sembra, la capogruppo Valeria Baglio insieme a una parte dei dem (qualcuno dice soprattutto quelli più vicini a Gualtieri, ma non tutti), propensi a bocciare la proposta di Raggi&Co. Una scelta che avrebbe condannato l'atto su Assange a finire nell'ordine del giorno del martedì successivo, dopo essere stato già rimandato due giorni fa con il disappunto dei proponenti. Sull'altro fronte, oltre ad Antonella Melito e Riccardo Corbucci (presidente della commissione che settimane fa ha dato parere positivo sulla proposta di delibera), anche Alessandro Luparelli, Ferdinando Bonessio e Michela Cicculli. Soprattutto il secondo, ha dato filo da torcere ai dem e in particolare alla capogruppo: già il 13 febbraio, insieme ai colleghi di partito, aveva chiesto di anticipare il voto, ma senza l'appoggio di alcun Pd era stato impossibile far passare la richiesta. Stavolta, forti anche della volontà di Melito, SCE ed Europa Verde sono tornati alla carica: "O lo decidiamo come maggioranza o votiamo l'atto dei grillini". Non sia mai.

Il voto sofferto dopo la bagarre

Dopo oltre un'ora di discussioni in aula, per il disappunto di Marco Di Stefano (Noi Moderati - Forza Italia) che al ritorno in consiglio ha accusato la maggioranza di fare un po' il comodo suo in barba ai tempi di convocazione e alla pazienza dei cittadini, Baglio ha annunciato: "Siamo d'accordo, il tema è importante, votiamo subito". E così è stato. Anche se Bonessio, incontenibile anche in pubblico, ha deciso di far arrabbiare Valeria Baglio interrompendola durante il suo intervento, prendendosi una dura reprimenda. Fratelli d'Italia, Noi Moderati-FI e la lista Calenda Sindaco non hanno partecipato pur restando in aula, i renziani Valerio Casini e Francesca Leoncini hanno espresso contrarietà: "Quella di Assange è una vicenda ben diversa, dai contorni opachi - sostengono i due di Italia Viva -, ancora da definire dal punto di vista giudiziario e soprattutto che nulla c’entra con una battaglia in difesa di quei valori. Le sue azioni hanno messo a repentaglio la sicurezza e la vita di molti".

M5S: "Ora Gualtieri convochi la moglie di Assange"

"Sono contento che il Pd alla fine si sia deciso - commenta a margine Bonessio -, parliamo di una battaglia per la libertà di stampa, per i diritti umani, a sostegno di un uomo che rischia quasi due secoli di reclusione per aver rivelato al mondo i crimini dei governi. Quello di oggi è un voto di coscienza. Ringrazio le associazioni presenti oggi, incluso Vincenzo Vita (ex deputato e senatore Pd, ndr), che hanno supportato moltissimo il risultato ottenuto in aula". "Finalmente ce l'abbiamo fatta - esultano Raggi, Meleo e De Santis -: la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange è stata approvata. È un momento di grande soddisfazione per chi, come noi, crede che la Capitale debba lanciare un segnale importante a favore di un uomo i cui diritti fondamentali sono stati ripetutamente violati. Adesso Gualtieri convochi la moglie di Assange, Stella Moris, entro venti giorni per conferirle l'onorificenza. Sarà un grande giorno per Roma e per la libertà di informazione". "La maggioranza non è stata mai indifferente di fronte a questa situazione - tengono a sottolineare Corbucci e Melito del Pd - e la corsa contro il tempo affinché la delibera venisse approvata prima delle udienze programmate, per fine febbraio, dall’Alta Corte Britannica ne è la dimostrazione. Oggi Julian Assange non solo è un giornalista italiano a cui l’ordine dei giornalisti nel 2022 ha riconosciuto la tessera, ma è uno di noi".