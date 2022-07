Parte da Roma il cantiere di Italia al Centro: tra entusiasmo e big della politica

Dalla Liguria alla Calabria, dal Veneto alla Basilicata, e ovviamente anche da Roma e dal Lazio. Sabato mattina sono giunti in tanti, e da tutta Italia, per assistere alla prima convention nazionale di Italia al Centro, il movimento fondato dal governatore Giovanni Toti.

Un vero e proprio bagno di folla per questa iniziativa che si è dimostrata l’occasione per un dialogo non solo tra amministratori e sostenitori del movimento provenienti da tutto il paese, ma anche tra sindaci, parlamentari, ministri, leader ed esponenti politici di altri partiti, con cui il neo movimento che si è confrontato sui temi al centro dell’agenda politica, sul percorso verso le elezioni del 2023 e sul futuro del Paese.

Presenti, tra gli altri, molto big della politica istituzionale, locale e nazionale: dal leader di Azione, Carlo Calenda, ai primi cittadini di Genova Bucci e di Benevento Mastella, fino ai ministri Cingolani e Gelmini. A fare gli onori di casa, chiaramente, i vertici di Italia al Centro: dai parlamentari Quagliariello, Silli, Romani, Mariarosaria Rossi (e non solo) ad Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Enti Locali del Movimento di Toti.

E proprio il presidente della Liguria ha chiuso i lavori della kermesse, partita alle 10 fino all’ora di pranzo: “Credo che tutta questa partecipazione sia sinonimo di vitalità - ha spiegato -. Lo dico con affetto a chi in queste ore continua a dire ‘il centro è mio, è nostro’: il Centro è di tutti, di tutti coloro che sono saliti su un autobus stamani all’alba per essere qui, dei tanti amministratori dei piccoli comuni che si occupano dei cittadini per pochi euro quasi fosse volontariato e dei tanti militanti che montano gazebo durante le campagne elettorali. Tutti continuano a dire che vedono un Centro pieno di generali e con pochi voti: non è la nostra ambizione costruire il palco della Piazza Rossa con i generali e le medaglie appuntate sul petto. Anzi, se ho un’ambizione è di costruire un cantiere che diventi un grande movimento politico, un’area culturale che abbia dei generali ma in cui quei generali siano cambiabili su volontà degli iscritti, che ruotano secondo il tempo e le stagioni, che diano il loro contributo ma non si sentano indispensabili”.

Toti ha poi sottolineato il fatto di aver “messo l’Italia al centro perché di leader che si sono considerati il centro dell’universo, per poi scoprire con delusione che non lo erano pochi anni dopo, ne abbiamo visti passare troppi. Qui cerchiamo di costruire qualcosa che resti anche quando su questo palco non ci sarà Giovanni Toti ma altri ragazzi che sono qui oggi o che magari non sanno neppure di voler fare politica ma lo scopriranno, speriamo, con lo sforzo di tutti nel prossimo futuro. Credo che sia stato davvero un dibattito ricco”. Il leader di Italia al Centro, nel suo discorso inoltre, ha toccato numerosi temi dell’agenda politica italiana.

A dire la sua, a margine dell’evento anche il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi, molto soddisfatto della riuscita: “Grande entusiasmo e viva partecipazione per la prima convention nazionale di Italia al Centro. L’iniziativa si è rivelata un importante momento di democrazia e dialogo, attraverso il quale porre le basi per rimettere l’Italia al centro, il buon governo, le buone idee, le buone proposte, una classe dirigente seria e competente, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le istanze delle famiglie e della comunità. Tutto questo è Italia al Centro. Un percorso innovativo e ambizioso che sta ricevendo consenso e radicamento, come dimostrato quest’oggi dall’affetto e dalla partecipazione dei tantissimi accorsi a Roma. Insomma, buona la prima!”, ha poi concluso il responsabile nazionale Enti Locali di Italia al Centro.