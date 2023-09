Istituto agrario Garibaldi, apertura dell’anno con il ministro: “Orgoglioso d’essere qui”

Per la 151esima volta la campanella ha suonato per far partire l’anno scolastico. E per la particolare ricorrenza, quest’anno, davanti al portone dell’istituto agrario Garibaldi si è presentato il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.

Il saluto agli studenti

“Volevo fare un in bocca al lupo particolare agli studenti che seguono gli studi agrari che sono istituti di eccellenza – ha premesso il ministro – vanno messi in contatto con la nostra produzione, con la nostra qualità ed io sono orgoglioso oggi di essere qui”. La scuola, situata tra Tor Carbone e via Ardeatina, è una delle più antiche del paese.

“Quello di oggi è solo un augurio per questo nuovo inizio – ha ribadito Lollobrigida nel suo intervento – un impegno e una garanzia per lavorare con il mondo degli istituti agrari in un percorso di sviluppo virtuoso, lavorando in collaborazione con gli alberghieri e i nautici, che sono parte integrante del mondo della produzione”. Cosa non meno significativa, gli istituti agrari, assieme agli alberghieri e nautici, oltre ad “essere essenziali” ha rimarcato Lollobrigida “fanno crescere generazioni di eccellenze, peraltro garantendo grandi prospettive occupazionali che in altre scuole non si hanno”.

L'agricoltura italiana ed il buon cibo

“Rifiuto – ha aggiunto Lollobrigida - l'idea di un mondo in cui i ricchi possano mangiar bene e i poveri vengano condannati a consumare alimenti di bassa qualità addirittura confezionati in laboratori al posto dei campi o delle stalle. Dobbiamo dare a tutti la possibilità di avere buon cibo”. E per ottenere buon cibo è necessario sviluppare un'agricoltura sana e di qualità, obiettivi coltivati, è il caso di dirlo, anche all'istituto agrario.

All’inaugurazione dell’anno scolastico, nella scuola del municipio VIII, ha preso parte anche il presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma. “Speriamo – ha ripreso il ministro – che nei prossimi mesi avremo tante occasioni di coinvolgimento, incontri, scambi culturali e approfondimento. Vogliamo promuovere la qualità e la sostenibilità nell'agricoltura italiana e offrire opportunità di apprendimento e crescita agli studenti”.