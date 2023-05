VIDEO | Liste d'attesa, il primo intervento di Rocca è sulle strutture private: "Pronto a togliere accreditamenti a chi non rispetta i contratti"

“Non avrò scrupolo a revocare accreditamenti con chi non rispetta i contratti, è importante governare tutto ciò che era Regione Lazio paga”. Francesco Rocca risponde così a chi gli chiede, a margine della presentazione del nuovo blocco operatorio del San Camillo, se c’è già un “effetto Rocca sulle liste d’attesa”.

“Abbiano chiamato tutta la sanità privata che finora non è stata chiamata a rispondere - spiega il Governatore del Lazio -, parliamo di migliaia di prestazioni specialistiche che finora non erano entrate nel ReCup (sistema unico di prenotazione, ndr) e gli abbiamo dato come termine ultimo 31 dicembre 2023. Alcune grandi strutture destinavano solo l’1%, altre lo 0,3% a fronte di contratti, stipulati dalle precedenti amministrazioni, i quali prevedevano già che il 70% delle prestazioni fosse destinato al ReCup. Il problema è che se non si vigila, succede quello che è accaduto”.