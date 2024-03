Le case sono del Comune, gli ex custodi vogliono restarci a tutti i costi. E scrivono al prefetto

Continua la guerra tra ex custodi e Roma Capitale. L'ultimo atto, dopo la bocciatura del nuovo regolamento sancita dalla mancata firma da parte del segretario generale, è un'istanza dell'Anpcep (l'associazione nazionale portieri) inviata al prefetto Lamberto Giannini, al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore Tobia Zevi tramite lo studio di Marcello De Vito. Avvocato, ex M5S, oggi in Forza Italia.

L'istanza degli ex custodi contro Roma Capitale

Il tema del contendere è sempre lo stesso. Da una parte c'è Roma Capitale, proprietaria di alloggi all'interno di complessi scolastici (ma anche mercati, musei, cimiteri) che vuole riappropriarsene per liberare spazi chiesti dai dirigenti, adibendoli a nuove aule e laboratori. Dall'altra le famiglie che ci vivono, custodi in pensione, circa 500 per quanto riguarda gli alloggi negli edifici scolastici, 700 se si amplia anche alle altre realtà. In molti casi sono le vedove o i vedovi, figlie e figli o altri parenti di primo grado. Questi ultimi rivendicano di avere diritto ad una casa popolare, secondo quanto stabilito da una delibera comunale del 1992 e da ulteriori atti successivi. Visto che Roma Capitale su questo fronte non ha ancora mosso passi ufficiali, l'associazione dei portieri si è rivolta all'avvocato Marcello De Vito, esponente di Forza Italia ed ex presidente dell'assemblea capitolina ai tempi di Virginia Raggi.

Le richieste messe nero su bianco

L'istanza è del 4 marzo, indirizzata al prefetto Lamberto Giannini, al sindaco Roberto Gualtieri, all'assessore al patrimonio Tobia Zevi e al presidente della commissione capitolina competente, Yuri Trombetti, uno dei firmatari della delibera bocciata dal Segretariato. Le richieste sono chiare: "L'immediata istituzione di un tavolo per la disamina della problematica - scrive De Vito - con il coinvolgimento delle parti sociali coinvolte. La stabilizzazione definitiva delle locazioni, al fine di garantire l'abitabilità per la durata della vita dell'assegnatario e del coniuge, nonché dei loro figli nei casi di invalidità oltre il 60% o di ISEE tale da legittimare la richiesta di alloggio Erp". I portieri in pensione contestano le motivazioni che spingono Roma Capitale a volersi riappropriare degli alloggi: "A Roma attualmente ci sono 400 aule vuote, 40 alloggi sono già stati liberati e in futuro, come annunciato dal ministro Valditara, verranno chiuse 1.200 scuole in Italia nei prossimi cinque anni. Anche l'Istat ci conferma che i nati sono sempre meno". In buona sostanza: perché volete riprendervi le case dove viviamo noi, e di spazio per fare nuove aule e laboratori ne avete in abbondanza? Da qui la battaglia per far restare più nuclei possibili.

Gualtieri tira dritto: obiettivo 200 alloggi liberi

Nel frattempo, però, Gualtieri non vuole freni. In un incontro di inizio marzo, successivo alla bocciatura del regolamento tanto atteso, il primo cittadino e la maggioranza di centrosinistra hanno ribadito che la linea è quella di approvare l'atto il prima possibile, trovando però lo strumento tecnico che lo renda firmabile da parte degli uffici. Come spiegavamo, per il Segretario Generale il fatto che gli alloggi siano patrimonio indisponibile impedisce l'attivazione di un contratto di locazione e d'altro canto esclude anche la concessione dell'immobile, essendo i soggetti interessati dei privati cittadini, non enti del terzo settore. Un confronto con gli ex portieri, rappresentati dal presidente Giuseppe Polimeni, ci sarà a breve. Ma è escluso che vengano accolte determinate richieste, come quella di abbassare al 60 la percentuale di disabilità utile per poter far restare i figli negli alloggi. Tramite il nuovo regolamento, una volta risolti gli intoppi tecnici, Roma Capitale punta a liberare dai 100 ai 150 alloggi.