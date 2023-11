AcoS nel baratro. Gli ispettori dei servizi pubblici di Roma senza lavoro da 4 mesi

Prima le dimissioni della presidente, Elisa D'Alterio, poi quelle dell’intero direttivo che hanno lasciato l’AcoS - l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale senza guida. Oltre lo scossone ai vertici la drammatica situazione del personale con gli undici ispettori che, dopo anni di contratti a termine e precari, da luglio sono senza lavoro. Rimasti fuori dagli uffici a due passi da piazza Barberini.

Gli ispettori AcoS senza lavoro

"Undici ispettori accreditati, con elevato livello di specializzazione e competenza, con alle spalle sei anni di collaborazione con ACoS, corsi di formazione e aggiornamento", scrive in una nota l’Usb. Il sindacato di base rimprovera al Campidoglio di aver tradito le aspettative dei lavoratori ai quali era stata promessa la tutela occupazionale attraverso la stabilizzazione. Ma i contratti scaduti a metà luglio non sono mai stati rinnovati, il personale è rimasto a casa nella vana attesa di una telefonata.

“Se da un lato in questo caos estenuante sono coinvolti lavoratori e lavoratrici in forte difficoltà ormai da mesi, dall'altro sono coinvolti anche i cittadini romani” sottolinea l’Usb. L’agenzia monitora infatti i servizi pubblici locali di Roma Capitale come ad esempio igiene urbana, trasporti, servizi cimiteriali, museali e turistici.

"Campidoglio in silenzio su Agenzia"

“E sono i romani i principali contribuenti dei servizi che ACoS monitora attraverso le ispezioni. Peraltro le somme stanziate per finanziare l'attività svolta dall'agenzia sono nel bilancio del Comune di Roma. Non può quindi essere accettato oltre misura - tuona il sindacato - questo silenzio e questo disinteresse generale da parte dell'amministrazione capitolina. È grave che in una fase di difficoltà estrema sul fronte occupazionale, con dibattiti accesi nel Parlamento sulla necessità di dare dignità al lavoro, sia proprio un ente pubblico a generare disoccupazione e sfruttamento. Continueremo al fianco dei lavoratori la battaglia per il loro futuro lavorativo e affinché qualcuno spieghi ai cittadini di Roma come vengono utilizzate le risorse pubbliche”.