Isola ecologica (immagine d'archivio)

Rifiuti, tre isole ecologiche pronte al restyling: la manutenzione straordinaria grazie a fondi della Regione

Gli stessi fondi verranno utilizzati anche per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta in via del Casale Cerroncino a Ponte di Nona e per l'ampliamento del centro di raccolta Olgiata