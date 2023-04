Quindici "isole" anti malamovida, torna la kermesse per i giovani dell'estate romana

Una piazza per ogni municipio per animare le notti dell’estate romana 2023. Torna, per la seconda edizione, “L’isola che non c’era”, iniziativa dedicata agli under 35 e che coinvolgerà, questa estate, tutti i municipi di Roma. L’amministrazione capitolina, infatti, ha pubblicato l’avviso pubblico per imprenditori, associazioni e cooperative, a prevalente o ad esclusiva gestione giovanile, per organizzare questa “kermesse diffusa” sul territorio romano.

Contributo

Roma Capitale, in totale, ha stanziato 220 mila, ovvero 15 mila euro a municipio. Un aiuto, ovviamente, che non può coprire tutti i costi di gestione di uno o più eventi. L’iniziativa, ideata dal giovane consigliere Lorenzo Marinone, delegato alle politiche giovanili di Roma, rappresenta “un’occasione di rilancio” per la città, mediante iniziative “che permettano ai romani ed ai turisti - si legge sull’avviso pubblico – di riappropriarsi “fisicamente” degli spazi della Capitale”.

Malamovida

L’obiettivo principale, però, è quello di combattere la malamovida, “occupando” con spettacoli di vario genere luoghi e zone che, altrimenti, sarebbero rimasti senza un presidio. Per questo, si è deciso, per il secondo anno, di offrie un intrattenimento gratuito in “una prospettiva di riqualificazione globale del territorio della Città Metropolitana e di valorizzazione delle singole vocazioni territoriali.

Dove si svolgeranno gli eventi

Con il bando si vogliono quindi promuovere attività socio-culturali presentate da giovani under 35, mediante l’acquisizione di opere progettuali. I luoghi, però, sono stati già individuati dal Comune di Roma:

Municipio I - P.zza San Pietro in Vincoli

Municipio II - P.le Ankara

Municipio III - P.zza Conca D’Oro

Municipio IV - L.go Panelli

Municipio V - Parco Villa Gordiani - lato Via Olevano Romano

Municipio VI - Parco della Pace – Torre Angela

Municipio VII - Parco 17 Aprile 1944

Municipio VIII - Via dei Granai di Nerva

Municipio IX - L.go Montanari

Municipio X - P.zza Scipione l’Africano

Municipio XI - Parco Tevere Magliana (ingresso Via Scarperia)

Municipio XII - Piazza Merolli

Municipio XIII - Giardino “V. Paparelli” – Via Cornelia 73

Municipio XIV - Viale Indro Montanelli

Municipio XV - Olgiata ex area Mercato – Via Tieri

Ogni soggetto interessato potrà candidarsi per un singolo luogo. Se alcune piazza non dovessero ricevere proposte, l’amministrazione comunale potrà chiedere ai partecipanti che non hanno vinto il bando per un determinato municipio di spostarsi in un altro.

La kermesse

Ciascuna manifestazione dovrà durare almeno 30 giorni. Si potranno presentare progetti di spettacolo, arte, teatro, musica, cinema, rassegne, attività culturali varie, giochi e animazioni, attività ludiche, intrattenimento, tornei di giochi da tavolo (ad esempio pingpong e biliardino). Nella formulazione delle proposte, dovrà essere in ogni caso garantito lo svolgimento di attività culturali, destinate ai giovani, a titolo gratuito, con cadenza settimanale e con una programmazione di minimo un evento a settimana

Rilancio dei quartieri

Ha annunciato sui propri canali l’avvio della seconda de “L’Isola che non c’era” il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Dopo il grande successo dell'anno scorso, torna l'iniziativa per i giovani fatta dai giovani che sta conquistando Roma! Quindici piazze e luoghi simbolo dei quartieri di Roma, uno per ogni Municipio, saranno animate da concerti, proiezioni, iniziative artistiche, eventi culturali e tanto street food. Un'occasione unica per riappropriarsi degli spazi della città e rilanciare la vita di quartiere con momenti di aggregazione giovanile. Grazie al consigliere Lorenzo Marinone per questa bella iniziativa. Tutte le associazioni e imprese composte da under 35 possono partecipare al bando”.