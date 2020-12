Ostia, dopo l'incendio l'isola ecologica torna attiva ma con funzionalità ridotta

L'isola ecologica Ama di piazza Bottero ad Ostia, è stata riaperta al pubblico già da questa mattina, pur se con funzionalità ridotta. Ne ha dato notizia oggi la municipalizzata di Roma dopo l'incendio accidentale di un contenitore dedicato alla raccolta dei RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici) avvenuto ieri mentre era in corso la movimentazione per il trasporto.

"Al momento, non avendo la struttura riportato danni, è già possibile accogliere le seguenti frazioni: legno, carta e cartone, consumabili da stampa, vernici e solventi, olii vegetali e lubrificanti, farmaci scaduti, pile e lampade al neon. - spiega l'azienda - Tecnici e maestranze sono al lavoro per ripristinare il prima possibile anche il conferimento degli altri materiali, appena sarà completata la rimozione all’interno dei rifiuti combusti, che hanno bisogno di particolari procedure di prelievo e smaltimento".

Ama, che "ringrazia i Vigili del Fuoco che sono intervenuti velocemente sul posto riuscendo ad evitare la propagazione delle fiamme", sottolinea che "per la città, infatti, è molto importante preservare la fruibilità di strutture come quella di Ostia".

Con l'occasione AMA ricorda che "l'accesso a questo e agli altri Centri di Raccolta è regolato e scaglionato in modo da consentire sempre il mantenimento delle distanze minime di sicurezza. Il conferimento dei materiali nei contenitori dedicati viene effettuato esclusivamente dall’utente che deve essere sempre munito di guanti e mascherina. Tecnici e preposti aziendali monitorano costantemente la situazione, attuando in tempo reale i necessari accorgimenti per rendere più fluido possibile l’accesso e consentire comunque lo smaltimento di eventuali code di attesa dovute agli ingressi contingentati".