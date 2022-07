Iscrizione agli asili nido non più solo a febbraio. Ecco le novità

Ci sarà più tempo per fare la domanda d'iscrizione agli asili nido comunali. Se una famiglia non presenta i documenti in risposta al bando annuale di febbraio, potrà farlo comunque, sui posti disponibili, nella finestra compresa tra luglio e gennaio. La novità arriva con un'apposita delibera approvata in giunta, "che semplifica per i cittadini l'iscrizione ai nidi dei loro figli e delle loro figlie" spiega l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli.

"Si tratta di un altro tassello, dopo l'abbattimento delle rette e la sperimentazione del prolungamento dell'orario di apertura di alcune strutture, per potenziare l'accessibilità e l'offerta formativa per i bambini e le bambine" prosegue l'assessora. "Il nostro obiettivo è quello di utilizzare al meglio gli spazi a disposizione e proseguire nella direzione di trasformare il nido in un diritto universale, a disposizione di tutte le famiglie e di tutti i bambini e le bambine".

La delibera approvata ieri prevede anche l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 circa il sistema integrato dei servizi educativi 0-3 anni. Si tratta di misure volte alla prosecuzione del sistema integrato dei servizi educativi 0-3 anni anche per i prossimi tre anni educativi secondo le modalità sperimentali dell'accreditamento e del convenzionamento fin qui applicate, nelle more dell'adozione di un atto regolamentare in materia; nonché a stabilire il nuovo costo mese/bambino, per le convenzioni con i nidi accreditati, secondo le indicazioni fornite dalla Regione con DGR n. 672/2022.