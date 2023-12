Irpef più bassa dal 2025. Firmato accordo tra Regione e sindacati

Buste paga un po' più pesanti per i lavoratori e le lavoratrici del Lazio. Ma dal 2025. Il risultato è frutto di un accordo siglato il 16 dicembre tra la Regione e le tre principali organizzazioni sindacali, Cgil Cisl e Uil.

Accordo Regione-sindacati sulla pressione fiscale

Dopo l'allarme lanciato a marzo 2023 in sede di approvazione di bilancio, il primo della giunta presieduta da Francesco Rocca e la notizia del mancato rifinanziamento del fondo taglia-tasse, emersa a ottobre 2023, finalmente una buona notizia per i lavoratori con reddito fino a 35mila euro annui. La giunta di centrodestra ha siglato un accordo con Cgil, Cisl e Uil che alleggerisce la pressione fiscale.

Chi ne beneficia e da quando

I benefici di una Irpef (l'imposta regionale per le persone fisiche) più leggera, arriveranno a partire dal 1° gennaio 2025. Il documento, stavolta sottoscritto da tutte le rappresentanze dei sindacati - a differenza di quello del 21 ottobre, riferito al 2024 e approvato solo da Cisl - prevede la riduzione dell'addizionale di un 1,60% per i redditi fino a 35mila euro. In totale saranno circa 2 milioni i cittadini del Lazio a godere del taglio.

La Regione adeguerà il fondo taglia-tasse

Come spiega inoltre Giancarlo Righini, assessore al bilancio, programmazione economica, agricoltura, caccia e pesca "entro il 15 aprile 2024 la Regione adeguerà la consistenza del fondo per la riduzione fiscale e per il sostegno al reddito delle famiglie che attualmente è pari a 100 milioni di euro". Negli anni passati la batosta dell’Irpef era stata disinnescata grazie ad un apposito fondo, detto “taglia tasse”, istituito dalla Regione Lazio. Nel 2020, tanto per fare un esempio, ammontava a 323 milioni di euro. Il provvedimento era stato confermato anche negli anni successivi, seppur con qualche cambiamento. Nel 2022, il Fondo taglia tasse ammontava 296 milioni di euro.

Righini: "Ulteriore sforzo economico"

"Si tratta di un ulteriore sforzo economico - ha commentato Righini -, ottenuto grazie a un proficuo lavoro svolto dal presidente Rocca, dalla giunta e dai consiglieri di maggioranza e opposizione in commissione Bilancio, che ha come scopo principale quello di dare ai cittadini del Lazio in maggiore difficoltà, la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia".

Cgil: "Primo passo per sostenere potere d'acquisto"

"Le cittadine e i cittadini con redditi fino a 35.000 euro - commenta Natale Di Cola, segretario della Cgil Roma e Lazio - anziché pagare il 3,33% di addizionale regionale all’Irpef, pagheranno solo l'1,73%, che è il minimo previsto ad oggi dalla legge. L’intesa tra la Regione Lazio e Cgil, Cisl e Uil prevede infatti il rifinanziamento, entro la metà di aprile, del cosiddetto fondo taglia tasse con le risorse necessarie per la riduzione della pressione fiscale per quasi due milioni di contribuenti. Questo è un risultato importante frutto della nostra azione per cambiare le scelte sbagliate della Regione Lazio, che nella legge di bilancio del 2023 non aveva rifinanziato il fondo, e che è un primo passo per sostenere il potere d’acquisto e il reddito delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati del nostro territorio".