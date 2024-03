Ippodromo Capannelle: entro aprile atteso il bando per la nuova concessione

Notizie rassicuranti da Capannelle. Il Campidoglio è tornato ad occuparsi di quello che, probabilmente, rappresenta l’impianto più importante per l’ippica nazionale.

Posti di lavoro garantiti per tutto l'anno

In commissione sport i dirigenti della società che gestisce l’ippodromo si sono confrontati con gli uffici ed i consiglieri capitolini. “Sono arrivate notizie rassicuranti per tutti i lavoratori, sia quelli alle dirette dipendenze del concessionario sia quelli dell’indotto che almeno per quest’anno, e cioè fino al 31 dicembre, non rischiano di perdere il proprio impiego” ha commentato a margine dell’incontro il presidente della commissione sport Nando Bonessio. Significa garantire lo stesso livello occupazione ad oltre 100 dipendenti, di cui 32 assunti a tempo indeterminato, ed altre 500 persone impiagate a vario titolo nell’indotto.

L'accordo raggiunto

Anche per la salvaguardia dei posti di lavoro l’amministrazione capitolina, a gennaio, ha deciso di trovare un accordo con l’attuale concessionario. Un accordo che consente ad Hippogroup di tenere “in detenzione provvisoria” Capannelle fino al termine dell’anno solare. In tal modo viene garantito il regolare svolgimento delle corse di trotto e galoppo.Così facendo la società di Elio Pautasso potrà ricevere anche i fondi destinati agli impianti di ippica dal ministero delle politiche agricole e forestali. L’impianto sportivo, il più antico d’Italia, dovrà però essere messo a bando.

Ancora un mese per pubblicare il bando

L’assessore allo sport Alessandro Onorato aveva annunciato che “entro 90 giorni” si sarebbe provveduto alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della struttura. Una scadenza che, quindi, va collocata nella seconda metà di aprile. “Al riguardo tecnici del Dipartimento Sport – in occasione della commissione capitolina - hanno assicurato che stanno lavorando all’approvazione dell’avviso pubblico” ha fatto sapere Bonessio. La scadenza pertanto, dopo tanti anni di proroghe, potrebbe essere rispettata.

Un punto di riferimento non solo per l'ippica

C’è dell’altro. “Per non interrompere il servizio che questo storico impianto garantisce ai cittadini, come Commissione Sport abbiamo chiesto che venga assicurato il prosieguo di alcune specifiche attività come quella dell’ippoterapia e pet therapy, l’avviamento alla pratica dell’atletica leggera a cura della società Roma Road Runners Club e il gioco del cricket”. Insomma l’impianto, che si sviluppa su una superficie di 135 ettari, non è solo il tempio degli appassionati di cavalli. Sempre di più, nel tempo, è diventato un punto di riferimento per un intero quadrante, quello in cui è collocato il municipio più popoloso della Capitale.