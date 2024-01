Strade, fogne, parcheggi e centri polifunzionali. Nelle periferie di Roma arrivano 25 milioni di euro

Roma sta gradualmente ricucendo i tessuti urbanistici nelle sue zone più periferiche. Ci ha impiegato decenni, ma da qualche tempo alcuni procedimenti amministrativi si sono smossi. E così, anche lì dove gli insediamenti umani sono nati in maniera disordinata o senza che tutte le opere venissero concluse, qualcosa di positivo si sta concretizzando.

Gli insediamenti urbani ex abusivi a Roma

Erano gli anni '90, nei quartieri di cinta della Capitale venivano approvati decine di piani di recupero nelle cosiddette "zone O", insediamenti abitativi nati spontaneamente. Ex abusivi. I cittadini residenti si sono costituiti in consorzi e insieme alle amministrazioni dell'epoca hanno progettato e realizzato opere pubbliche, che hanno però subìto una frenata importante negli ultimi vent'anni. Lasciano questi quartieri privi di molti servizi essenziali: dalle fogne ai parcheggi, dalle scuole alle strade, passando per le scuole. Nonostante una certa quantità di fondi ancora disponibili all'interno delle casse dei consorzi.

Le opere mai concluse

Dal 2021 a oggi, il dialogo tra le associazioni consortili e la pubblica amministrazione è ripreso. E l'assessorato all'urbanistica ha finalizzato l'accertamento delle somme presenti, censendo tutte le opere pubbliche realizzate ma mai prese in carico e quelle invece mai portate a termine, lavorando in concorso con i rispettivi municipi e con Acea. E' così che si è arrivati a sbloccare interventi in aree come via del Fosso dell'Osa, Tragliatella, Cava Pace.

Cosa ha fatto il Comune

"In questi due anni abbiamo lavorato per riattivare gli interventi in tutta la città - spiega a RomaToday l'assessore Maurizio Veloccia -, anche nelle zone O e nei Toponimi. Per questo, d’intesa con le associazioni dei cittadini della periferia, al fine di completare le opere avviate e spendere le risorse disponibili, abbiamo attivato un tavolo di lavoro finalizzato a accertare le somme in carico alle single Associazioni Consortili, censire tutte le opere pubbliche realizzate e mai prese in carico dall’amministrazione, programmare e semplificare la realizzazione di nuove opere con il concorso dei Municipi competenti e di ACEA. Con cantieri che inizieranno nel 2024, questo lavoro inizia a dare i suoi risultati".

Gli interventi che partiranno nel 2024

I primi interventi individuati prevedono la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle reti idriche e fognarie in tre quartieri periferici. Nel VI ad essere interessato è l'Autorecupero OSA, il Toponimo 8.3 di Fosso dell'Osa, dove arriva un investimento di 1,6 milioni di euro. Poco meno (1,3 milioni) per Cava Pace, in VIII municipio, dove verrà realizzata la rete fognaria. A questa cifra vanno aggiunti 500mila euro per la rete idrica. Infine, nel XIV municipio, nel Toponimo 19.8 di Tragliatella serviranno 1,1 milioni di euro per realizzare il depuratore e a seguire interventi sulla rete fognaria e idrica. I cantieri sono previsti nel corso di questo 2024, presumibilmente prima dell'estate, con una durata che va dai 12 ai 18 mesi.

17 milioni di euro per 7 municipi

Ma c'è di più. Risorse per Roma, società in house del Comune, ha ricevuto l'incarico di progettare le opere di urbanizzazione secondaria in altri sette municipi, con un finanziamento complessivo di 17 milioni di euro. Ad essere interessati sono le zone O di Centrone (VII municipio), dove verrà arretrato il muro di recinzione del centro idrico Acea in via del Fosso di Sant'Andrea e realizzato il marciapiede lungo la stessa strada; la zona O Lucrezia Romana (VII municipio), dove sarà sistemata l'area verde pubblica intorno al centro polifunzionale; a Vermicino sempre nel VII municipio sarà realizzato un parcheggio pubblico a raso tra via Tuscolana e via San Matteo. Spostandoci nel IX municipio, due interventi a Porta Medaglia: impianto di illuminazione pubblica nell'ultimo tratto di via Corrado Parona e realizzazione di un parcheggio pubblico con annessi giardini nel tratto pubblico di via Corrado Parona.

Una nuova struttura polifunzionale a Villaggio Prenestino

Nel X municipio nella zona O Madonetta-Macchia Palocco verrà realizzata la fognatura per la raccolta di acqua chiare a servizi delle aree lungo via Camillo Miola, idem su via Francesco Gioli, mentre a Dragona verrà realizzato un centro polifunzionale e poligenerazionale "Nelson Mandela". A Piana del SOle (XI municipio) il Comune realizzarà la terza fase dell'impianto di illuminazione pubblica, un centro di aggregazione polifunzionale e una piazza con parcheggio. A Massimina nel XII municipio realizzazione di via Vittorio Cannavina, il primo tratto funzionale da via Romano Guerra a via Ciro Tribalza. In VI municipio sarà completata la struttura polifunzionale a Villaggio Prenestino, mentre in XIV a Pian del Marmo sarà costruito un tronco di fognatura di acque nere a via Usseglio. Infine, ancora in IX, Castel Di Leva, interventi su via di Tor Chiesaccia dal civico 14a a fine strada.

Roma Capitale, tramite il dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, insieme a quello Patrimonio, ha riattivato l'immissione in possesso di opere pubbliche realizzate dalle associazioni consortili, per gestirle, manutenerle e renderle fruibili. E' così che sono state restituite alla città opere come i centri polifunzionali a Prato Fiorito e Valle Muricana, le piazza con aree liduche a Due Torri, Villa Verde e Casal Selce.