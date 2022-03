Il consorzio industriale del Lazio investe sulle infrastrutture: c'è anche Santa Palomba

Saranno 40 i progetti finanziati dal consorzio industriale del Lazio con 50 milioni di euro, presentati il 2 marzo durante una seduta del consiglio d'amministrazione che si è tenuto nella sede territoriale di Latina. Un intervento massiccio nelle strade di tutta la regione, che toccherò anche Roma: 1 milione, infatti, sarà dedicato alla messa in sicurezza della sede stradale del quartiere Santa Palomba, lembo meridionale del IX Municipio quasi al confine con Pomezia.

Favorire lo sviluppo delle attività produttive

Opere programmate che hanno lo scopo di favorire lo svilippo di attività produttive e migliorare quelle già esistenti nelle aree industriali di tutti i comuni soci del consorzio per "creare le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività industriali, artigianali, del commercio, del terziario e dei servizi". La copertura economica degli interventi sarà assicurata attraverso il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, con risorse rinvenienti dal FSC 2021-2027.

Interventi anche nei depuratori

Gli interventi ricadono nelle province di Roma, Frosinone, Latina e Rieti, con 10 milioni riservati agli impianti di depurazione per un necessario ammodernamento e mitigazione ambientale. "Con questo investimento - commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - interveniamo in modo trasversale sull'economia e sulla qualità della vita delle cittadine e dei cittadini del Lazio. Con il nuovo Piano delle Infrastrutture, potenziamo la viabilità di tutta la regione, questo vuol dire permettere spostamenti migliori per chi viaggia e per chi lavora. Il Lazio è un territorio economicamente fondamentale per il Paese, ma è anche un territorio di snodo tra meridione e settentrione, per questo motivo gli interventi pianificati sono un bene per tutta la nazione".

Tutti i lavori previsti e gli importi economici

Ecco la lista completa degli interventi e l'ammontare degli investimenti per ognuno: 3 milioni e 400mila euro per le strade di Rieti, oltre 500mila euro per opere di urbanizzazione a Passo Corese, 1 milione per viabilità e infrastrutture a Borgorose, 900mila euro per opere di urbanizzazione a via dei Cavalli ancora a Passo Corese, 1 milione di euro per l'impianto di depurazione e il potenziamento della videosorvegliannza a Castel Romano, 1 milione per la sede stradale di Santa Palomba nel IX Municipio, oltre 600mila euro per l'illuminazione pubblica, il fotovoltaico e la sede stradale ad Aprilia, oltre 2 milioni e 800mila euro per il completamento e l'attivazione dell'acquedotto consortile, l'adeguamento e il completamento della viabilità e un sistema di sorveglianza a Cisterna di Latina, oltre 2 milioni e 600mila euro per il completamento dell'area artigianale e l'implementazione dell'impianto di depurazione a Latina Scalo, 100mila euro per un nuovo impianto di videosorveglianza a Pontinia, oltre 700mila euro per l'implementazione dell'impianto di depurazione e videosorveglianza a Mazzocchio, 4 milioni e 800mila euro per la variante SS Appia a Fondi, 3 milioni di euro per le opere di completamento a Castagneto a Formia, 1 milione e mezzo per opere di completamento a Penitro di Minturno, oltre 400mila euro per l'incrocio Sr 182 con Sp 257 a San Giovanni Incarico, 128mila euro per la messa in sicurezza delle strade di Esperia, 156mila euro per le strade di Casalvieri altri 130mila euro per San Vittore, opere di urbanizzazione da 300mila euro a San Giorgio a Liri, 123mila euro per la manutenzione straordinaria degli accessi nel comune di Villa Santa Lucia dove saranno investiti anche oltre 820mila euro per la strada d'accesso al depuratore, mentre a Cassino verrà investito più di 1 milione di euro per il collettore nella zona industriale.

A Piedimonte San Germano 200mila euro per il cavalcavia della Sr 6, 718mila euro per la rotatoria Sr 6 Casilina-Cervaro nel comune di Cervaro, 715mila euro per la rotatoria di Sant'Apollinare, 4 milioni e mezzo per l'unificazione degli impianti di trattamento nell'agglomerato Cassino-Villa Santa Lucia, 250mila euro per la sicurezza della sede stradale a Colfelice, stessi lavori finanziati con 145mila euro a Belmonte Castello. Ad Alatri 800mila euro per realizzare la rotatoria Sr 214/Sr 155, a Ripi 600mila euro per mettere in sicurezza lo svincolo Sr 6 via Casilina, mentre a Morolo verrà realizzata la rotatoria di Ponte sul Sacco-Sp 122 grazie a 1 milione di euro. Un altro milione a Ceprano in via Caragno, 200mila euro per gli accessi stradali di Fontana Liri, 1 milione per realizzare via Ferrazza a Sora, 2 milioni per adeguare la strada Asi n 7 a Ferentino, 700mila euro per completare la strada ex Cdrm a Isola Liri. Con 2 milioni e mezzo il Consorzio realizzerà il bypass viario Morolense Monti Lepini nel comune di Patrica, mentre a Veroli verrà realizzato un parcheggio pubblico di scambio con 1 milione di euro. Infine, a Ceccano 3 milioni per una nuova rete fognaria a Colle San Paolo, mentre a Frosinone con 2 milioni e 200mila euro sarà sistemato l'asse attrezzato.