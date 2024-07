Invasione di golf car a Roma, dal Campidoglio arriva una proposta per regolamentarle

Da mesi nelle strade di Roma non è raro vedere anche le golf car. Sulla via Nomentana, sul Lungotevere, in zona piazzale Flaminio o vicino piazza di Spagna, si muovono nel traffico della Città Eterna tra autobus, scooter, taxi e autovetture. Molto spesso hanno i loghi di hotel che svolgono questo servizio - come documentato in un Dossier a firma Filippo Poltronieri - a pagamento. Dall'assemblea capitolina, però, arriva la richiesta di una regolamentazione.

La proposta per limitare le golf car a Roma

Già nell'autunno 2023 il presidente della commissione speciale Giubileo, Dario Nanni, aveva presentato un'interrogazione a riguardo. Adesso il consigliere del Gruppo Misto, ex lista Calenda, ha presentato una proposta di delibera in cui si chiede di regolamentare l'utilizzo delle golf car "limitandole al tempo necessario per il trasporto dei turisti dai luoghi di partenza a quelli di arrivo".

Non solo navette

Come emerso anche dall'approfondimento di Dossier, a settembre 2023, il servizio proposto dalle catene alberghiere romane non si limitava (e non si limita) solo a raccogliere i clienti in punti di ritrovo come per esempio da una stazione ferroviaria fino alla struttura e viceversa. Una cortesia che rappresenta un plus. In realtà è proprio un servizio a pagamento, anche 100 euro l'ora "per andare dove volete".

"Aumento incontrollato nelle aree del centro storico"

"L'utilizzo delle golf car impiegate per il trasporto dei turisti nel centro storico - spiega Nanni - va gestito meglio e regolamentato per garantire la sicurezza stradale, la concorrenza rispetto a coloro che da anni svolgono quel servizio sulla base di autorizzazioni e per il rispetto della tutela delle aree Unesco della città. L'assenza di una specifica regolamentazione sull'utilizzo delle golf car ha contribuito a un aumento incontrollato di questi mezzi nelle aree del centro storico della città che va regolamentato e organizzato nel rispetto di tutti. Una situazione che è destinata a complicarsi ancor più, considerando l'imminente inizio del Giubileo e del conseguente arrivo di milioni di turisti e pellegrini".

Stalli specifici, limite alle autorizzazioni e coperture assicurative

Immaginiamo cosa potrebbe succedere, con l'impennata di presenze nelle strutture ricettive, da dicembre 2024 in poi. "Nella risoluzione propongo anche un massimo di stalli per la sosta di questi veicoli - continua Nanni - e l'adozione di un apposito regolamento che preveda un numero massimo di autorizzazioni, il possesso dei requisiti di idoneità professionali qualora a bordo delle stesse siano presenti guide turistiche, le coperture assicurative previste dalla legge e l'indicazione multilingue dei costi del servizio. Un atto dovuto per una maggiore sicurezza stradale, per migliorare la vivibilità del centro storico e garantire una regolamentazione affinché non diventi l'ennesimo problema a cui dover fare fronte, in una città già di per se complicata".