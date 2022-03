Aree verdi e strade intitolate a Wilson, Liedholm e Lenzini: arriva il via libera della giunta Gualtieri

Per Pino Wilson, il capitano del primo scudetto biancoceleste, sarà dedicata un’area verde. Ad Umberto Lenzini e Nils Liedholm, invece, saranno intitolate due strade. Lo ha deciso la squadra di governo capitolino, nel corso di una seduta di giunta svoltasi il 24 marzo.

Un omaggio ai protagonisti dello sport cittadino

Roma Capitale rende così omaggio a tre grandi protagonisti della storia sportiva della città: Umberto Lenzini, presidente della Lazio del primo scudetto nel 1974, Pino Wilson, l’indimenticato capitano di quella squadra, recentemente scomparso, e Nils Liedholm, storico allenatore dell’AS Roma con cui vinse il titolo nella stagione 1982-1983.

Il ricordo del presidente laziale

“La memoria e i ricordi sono componenti fondamentali del nostro presente e le basi da cui partire per il nostro futuro: è un dovere come amministratori fare quanto possibile per preservare le nostre radici. Abbiamo voluto rendere omaggio a due delle storie più belle del calcio romano: lo scudetto del 1974 della Lazio e quello del 1983 della Roma. Ricordiamo così uno dei presidenti più amati in assoluto, Lenzini, una persona che ha dato la vita per la sua amata Lazio. Era un costruttore - ha ricordato Alessandro Onorato l’assessore allo sport, ai grandi eventi ed al turismo - che ha investito tutti i suoi averi per risanare la squadra piena allora di debiti, soprattutto era un presidente padre di una squadra ricca di grandi talenti ma anche di grande follia, che vinse uno scudetto contro ogni previsione superando lo strapotere economico delle squadre del nord”.

Le intitolazioni a Wilson e Liedholm

A beneficiare delle intitolazioni anche altre due uomini che, da opposte sponde calcistiche, hanno scritto la storia sportiva della città: Niels Liedholm e Pino Wilson. “Liedholm, calciatore di fama internazionale e allenatore poi dell’AS Roma che ha scritto le pagine più importanti del gruppo giallorosso. Una persona signorile, garbata, molto amata e rispettata nell’ambiente sportivo e da tutti. Infine, come già anticipato – ha aggiunto l’assessore Onorato - vogliamo dedicare a Pino Wilson un’area verde per quello che è stato il capitano della Lazio dei miracoli della stagione ’73-’74, recentemente scomparso. Tre campioni nel cuore di tutti noi, esempi di altissimo valore che abbiamo voluto fortemente onorare per scrivere pagine condivise della storia calcistica romana”.