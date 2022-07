L'assessore Zevi: "Con il nuovo regolamento ricuciamo rapporto tra istituzioni e cittadinanza attiva"

È pronta la bozza del nuovo regolamento per la gestione del patrimonio cosiddetto indisponibile di Roma Capitale. Un primo passo, che l'assessore al patrimonio Tobia Zevi aveva promesso di compiere entro l'estate, per superare la "spada di Damocle" con cui devono fare i conti associazioni, comitati e realtà del terzo settore che, operando nei locali del comune, erano incappati nella delibera 140.

Abbiamo dato un’occhiata alla bozza del nuovo regolamento. Quali effetti immagina che possa avere sulle realtà che da anni chiedevano di superare la delibera 140?

Consente a chi già svolge attività sociali, nei locali del patrimonio comunale, di poter finalmente lavorare in maniera tranquilla, con la possibilità di progettare il proprio futuro. Permette di superare una condizione che fa perdere tempo ed energie a chi fa un lavoro utile. Con questa delibera e questa proposta di regolamento, che andranno approvati, noi vogliamo fa ripartire la città, ricucire il rapporto tra istituzioni e cittadinanza attiva. Rapporto che in questi anni si è interrotto, nel momento in cui le associazioni erano ancora più utili, il momento della pandemia.

Nel nuovo regolamento sono previste varie forme di assegnazione. Perché ha ritenuto, a differenza della passata amministrazione, di non puntare solo sui bandi?

Noi sappiamo che in questi anni il livello di professionalità è molto cresciuto. Ci sono realtà molto più specialistiche di prima, il mondo del sociale si è evoluto divenendo più complesso. Ne consegue che è mutato anche il tipo di relazione che possono instaurare con la pubblica amministrazione. Abbiamo quindi scelto di inserire quante più modalità fosse possibile, sulla base delle normative e seguendo anche le best practice. La precedente amministrazione aveva un approccio più competitivo, quasi di sfida con queste realtà, e pertanto aveva previsto come unico strumento possibile quello del bando. Noi al contrario abbiamo allargato ad altre forme, come le istanze di parte, la coprogettazione prevista dal terzo settore, la cogestione. Vogliamo dare l’idea che la città possa essere aperta, consentendo a più realtà di partecipare seguendo diversi modelli di assegnazione.

Come si fa a garantire che chi ha preso un bene in consegna, poi lo gestisca correttamente, secondo gli accordi ed il progetto presentato al Comune?

Abbiamo previsto un organismo apposito, il comitato tecnico. Serve a superare le storture di questi anni, quando, per verificare se c’era coerenza tra l’attività svolta e la concessione rilasciata, si mandava a fare un controllo un vigile urbano. Invece adesso sarà un organismo più strutturato, trasversale, composto da vari organismi di Roma Capitale a doverla fare. Un comitato che è composto dai dipartimenti, dai municipi, da una serie di realtà amministrative in grado di fare un’analisi più mirata.

Con questo nuovo regolamento, che sembra tendere la mano a quanti già gestiscono il patrimonio capitolino, non c’è il rischio di escludere invece nuove realtà che potrebbero emergere? Ci saranno immobili a disposizione anche per loro?

Francamente non vedo questo rischio, il patrimonio indisponibile del comune è vasto. Noi dobbiamo evitare il rischio opposto: di non riuscire a mettere a disposizione delle città tutte le potenzialità che ci sono. Il desiderio da cui partiamo è quello di riempire tutti gli spazi disponibili, che sono tanti, con attività utili al territorio ed ai cittadini.

Tra gli obblighi del concessionario, leggiamo nella bozza di regolamento che c’è quello di non porsi in contrasto con le indicazioni della comunità scientifica ed anche di impegnarsi nel rispettare, con le proprie attività, i valori costituzionali dell’antifascismo, della lotta alle discriminazioni religiose... Un no vax non può quindi prendere in gestione un immobile comunale? Ci spiega questo passaggio?

Sono specifiche norme che fanno già parte dei regolamenti in varie città d’Italia. Vogliamo che siano rispettate attività che sono contemplate nella costituzione, che condanna il fascismo e lo considera un reato. E siamo anche a favore della promozione della scienza e della cultura. Dunque, facendo un esempio molto diretto, se dentro uno stabile del comune c’è un’associazione che vuole curare il cancro con l’aloe, io ritegno che crei un danno alla comunità e che quindi non gli si debba dare la possibilità di farlo all’interno di locali comunali. In quel caso, gli spazi, gli andrebbero infatti tolti.

Molte realtà colpite dalla 140 hanno lamentato, in questi anni, la richiesta di canoni esosi. Nel regolamento avete previsto delle rateizzazioni. Ritiene siano sufficienti ad affrontare debiti accumulati che, in alcuni casi, sono di centinaia di migliaia di euro?

Abbiamo previsto tutto ciò che la normativa consente. Una rateizzazione molto lunga, che consente di ridurre l’impatto sui debiti. Dall’altro consentiamo di valorizzare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono state eseguite. Una delle cose che si tende a dimenticare ed invece è importante, che noi abbiamo l’esigenza di mantenere in buone condizioni il nostro patrimonio immobiliare. E quindi abbiamo bisogno di questi interventi. Ciò che è stato fatto in passato, va quindi conteggiato per consentire anche di abbattere il canone accumulato. Non è solo un principio di vicinanza a queste realtà, ma anche di buona amministrazione.

Sul piano amministrativo, cosa serve per rendere esecutivo questa bozza di regolamento?

Abbiamo iniziato il percorso politico, presentando la bozza alla maggioranza. Poi una volta che in città ci sarà stata una discussione più avanzata, io la porterò in giunta, sperando sia approvata. Il passaggio successivo sarà svolto nelle commissioni patrimonio e regolamento. L’ultimo step è quello che prevede la sua discussione in assemblea Capitolina. Al riguardo vorrei ringraziare i presidenti di commissione ed i consiglieri,di maggioranza ed in alcuni casi anche di opposizione che hanno promosso un grande dibattito in città. Ed io credo ceh sarà utile, perché manterrà vivo il regolamento anche durante i necessari passaggi istituzionali dei prossimi mesi.