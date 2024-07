INTERVISTA | Zevi: "Il patrimonio immobiliare di Roma è motore di rilancio e inclusione. A Felicittà 2024 lo dimostreremo"

Giovedì 4 luglio andrà in scena a Roma la terza edizione di "Felicittà", gli Stati Generali del patrimonio, la seconda nella modalità itinerante. I romani, dalle 18 alle 24, potranno visitare 19 distinti spazi pubblici della Capitale, partecipando a eventi e mostre. Un'iniziativa ideata dall'assessore al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi nel 2022, allo scopo di mettere in connessione le politiche del Campidoglio con gli abitanti della Città Eterna.

Per fare un punto della situazione sul lavoro svolto dall'amministrazione Gualtieri e presentare l'edizione 2024 di "Felicittà", RomaToday ha intervistato l'assessore Zevi.

Terzo anno di Felicittà, il secondo con questa modalità itinerante. Si aspetta la partecipazione del 2023 o punta ad ampliare ulteriormente la platea?

"Siamo molto felici di questa seconda edizione di Felicittà, dopo il grande successo di pubblico dell’estate 2023. Quando immaginammo questa iniziativa, a pochi mesi dall’approvazione del nuovo Regolamento sul patrimonio comunale, l’obiettivo che ci eravamo posti era dare corpo al protagonismo delle tante realtà sociali e culturali che abitano i nostri spazi. Non solo. Questa iniziativa veicola un messaggio per me molto importante: occuparsi di patrimonio non consiste nell’occuparsi dei mattoni che lo compongono, ma delle persone che lo abitano. Il titolo che scegliemmo fu Felicittà per segnalare il fatto che esiste una città piena di cose belle e interessanti. Una forte consapevolezza che, però, non deve farci dimenticare la situazione difficile che tante persone vivono su più fronti, a partire da quello abitativo".

A luglio scorso erano passati sei mesi dall’approvazione della delibera 104. Adesso è un anno e mezzo: come stanno andando i bandi per la concessione del patrimonio indisponibile?

"Nell’estate 2023 l'iniziativa ha fatto registrare circa 5mila visitatori. Un successo incredibile che non testimoniò soltanto l’apprezzamento per le tante iniziative organizzate, ma anche il consenso generale per il nuovo Regolamento del patrimonio. Un documento che, finalmente, introduceva una cornice di chiarezza e collaborazione tra amministrazione capitolina e le tante realtà che animano gli spazi pubblici che lo compongono. Questa cornice si è evidentemente rafforzata nel corso dell’ultimo anno, durante il quale sono state firmate nuove concessioni e sono state introdotte importanti delibere che hanno permesso di sbloccare assegnazioni e investimenti. Penso, per esempio, alle due grandi concessioni nell’area dell’ex mattatoio di Testaccio in favore dell’Università di Roma Tre e dell’Accademia di Belle Arti. Due atti che hanno consentito l’afflusso di decine di milioni di euro di finanziamenti statali per la ristrutturazione di ampie porzioni di quell’area. Penso anche ad altre due novità in arrivo nelle prossime settimane: la delibera di concessione per la Casa dell’Architettura, che consentirà all’Ordine degli Architetti di ristrutturare l’ex Acquario Romano e la delibera per l’ampliamento del Museo Explora al Flaminio, per rendere disponibili ancora più spazi alle bambine e i bambini della Capitale. Debbo dire che vorrei che tutto si svolgesse con più velocità e meno burocrazia. Su questo stiamo lavorando. In ogni caso, sono convinto che siamo riusciti ad avviare una nuova stagione".

Nel 2023 avete lanciato ATLANTE. Quando si avranno i primi riscontri ampi del censimento sui beni che fanno parte del patrimonio di Roma Capitale?

"ATLANTE è un progetto straordinario e sperimentale che sta andando avanti senza interruzioni. Anche se alcune fasi ci pongono davanti a problemi inediti e per certi aspetti, imponderabili. Abbiamo lanciato la nuova app che consente agli inquilini delle case popolari di segnalare i guasti nelle proprie abitazioni e abbiamo ultimato il passaggio al nuovo sistema unico interoperabile e connesso agli altri sistemi, il REFtREE. Questo ci consentirà di pubblicare nuovi elenchi di beni nei prossimi mesi, immagino, nell’ordine di decine di migliaia. Non solo. REFtREE ci permetterà di fare il salto di qualità indispensabile per rende il progetto unico nel panorama nazionale. Infatti, i dati pubblicati su ATLANTE saranno asseverati, ossia avranno valore legale. In un recente convegno organizzato dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, (Anci) il sindaco Gualtieri e io abbiamo raccontato questa progettualità a molte altre città italiane che si sono mostrate molto interessate. Continueremo ad andare avanti lungo questa indispensabile strada di trasparenza ed efficienza, consapevoli che le difficoltà operative non mancheranno."

Porto Fluviale, cantiere partito. Nel 2026 Ostiense avrà una nuova “piazza”, un luogo d’aggregazione e una nuova casa per famiglie altrimenti in emergenza abitativa. Ci sono altri esempi, altri progetti simili replicabili su Roma nel medio termine?

"Nei giorni scorsi ho accompagnato il sindaco Gualtieri ad accogliere il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, il quale ha voluto specificamente visitare il cantiere dell’ex Porto Fluviale. Un intervento simbolo anche dal punto di vista della sostenibilità, dato che sarà un nuovo edificio del tutto efficiente dal punto di vista energetico. Parliamo della costruzione di nuove case popolari nel centro di Roma e di una esperienza di trasformazione urbana e rigenerazione condivisa con la comunità locale, che avrà la possibilità di co-progettare gli spazi al piano terra. Stiamo ricucendo una ferita urbana dando a quel pezzo di città un nuovo luogo, aperto e innovativo. Per complessità e qualità credo si possa paragonare l’intervento del Porto Fluviale al grande progetto di trasformazione dell’ex salumificio Fiorucci su via Prenestina a cui stiamo lavorando, ormai, da un anno con Prefettura, Regione e proprietà. Come è noto, in quel sito non si trovano soltanto decine di famiglie, ma anche un’esperienza unica al mondo di museo abitato: il Museo dell’Arte e dell’Altrove. La nostra idea è quella di trasformare quel luogo in una struttura in cui convivano circa 150 case popolari insieme a un vero e proprio museo, con tutti i criteri di agibilità e fruibilità. Insomma, si tratta di un intervento in cui la qualità progettuale e creatività permetteranno di ripristinare la legge in modo intelligente e razionale".

Prosegue l’assegnazione di beni confiscati alla criminalità. È possibile citare qualche esempio più evocativo di immobili rimessi a disposizione della collettività? E quali sono le maggiori difficoltà che l’amministrazione incontra nell’iter di acquisizione e poi consegna?

"La sfida dei beni confiscati è fondamentale. Quando non si riesce a valorizzarli o semplicemente a tenerli aperti si dimostra quanto la criminalità organizzata possa essere più capace dello Stato. Quando, invece, accade il contrario (e per fortuna accade spesso) le Istituzioni dimostrano di poter sconfiggere le mafie sul loro stesso terreno, quello della gestione di risorse economiche e potere. È proprio per questa ragione che abbiamo deciso di aprire la seconda edizione di Felicittà alla Casa del Jazz insieme al sindaco Gualtieri. Si tratta, come sapete, di un bene simbolo tra quelli confiscati. Le novità per il futuro non mancano. Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto dall’Agenzia nazionale alcuni luoghi di grande pregio situati nelle zone Eur e Prati, che metteremo prontamente a disposizione dei municipi e delle realtà sociali. Vorrei anche ricordare, tra le recenti assegnazioni, il grande lavoro fatto dal Municipio XI e dall’associazione 'Insieme a Giordano APS' per l’apertura nella zona di Magliana di una importantissima esperienza di casa famiglia per le famiglie dei bambini malati che vengono a curarsi a Roma. In occasione dell’inaugurazione insieme al sindaco Gualtieri, alcune settimane fa, è stato davvero commovente poter parlare con le straordinarie persone che hanno immaginato il progetto e con i tanti volontari che aiuteranno chi si trova a dover affrontare un momento di difficoltà lontano dalla propria casa".

Uno dei luoghi in cui si svolgerà l’edizione 2024 è l’Angelo Mai, una importantissima realtà culturale di Roma che nasce da un’occupazione, che ha resistito a numerosi tentativi di sgombero. Che tipo di lavoro sta facendo l’assessorato per andare incontro a realtà come l’Angelo Mai?

"Noi crediamo che le realtà sociali siano un grande valore per la città. Lo hanno dimostrato con il prezioso ruolo svolto negli anni della pandemia e che ancora oggi, devono e possono svolgere, riducendo le tante fratture sociali che purtroppo esistono e anzi, vanno aumentando. Per questa ragione ci siamo posti con tutti, non solo con la realtà dell’Angelo Mai, con un atteggiamento molto semplice e chiaro. Con questa amministrazione i tempi della guerra alle associazioni sono finiti, oggi l’obiettivo è collaborare. Tuttavia, pretendiamo rispetto delle regole e il pagamento dei canoni che, naturalmente, sono stati ampiamente scontati proprio in virtù del servizio sociale offerto da queste realtà. Penso di poter dire che non soltanto il nostro atteggiamento è stato compreso e apprezzato ma anche che, in molti casi, ci siamo trovati a confrontarci con un approccio diverso da parte delle cosiddette controparti. Di fronte a chiarezza, sincerità e collaborazione, le persone sono più portate a comportarsi bene ed evidentemente, ad avere un atteggiamento proattivo, orientato a collaborazioni sempre più ambiziose. Per questo motivo sono felice di poter affermare che il patrimonio pubblico sta dimostrando di poter essere un motore importante di trasformazione urbana e inclusione sociale. Lavoriamo con questo obiettivo ogni giorno e sono convinto che i risultati siano sotto gli occhi di tutti".