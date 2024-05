INTERVISTA | Baglio (Pd): "Siamo una squadra, ognuno lavora per il bene di Roma. Rimpasto? Dopo le Europee, la priorità è il Giubileo"

Tra tre settimane si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo e anche a Roma, ovviamente, i partiti lavorano sodo per ottenere il massimo dai propri candidati. Ogni voto conta, soprattutto nel Pd. Tutti portano (ufficialmente) i capolista Elly Schlein e Nicola Zingaretti. Poi c'è chi, essendoci la terza scelta, porta Matteo Ricci o Dario Nardella, Camilla Laureti o Marco Tarquinio. L'eterna, ciclica, conta interna delle immarcescibili correnti.

Da questo gioco - che tanto gioco, alla fine, non è - si vuole tirare fuori Valeria Baglio, capogruppo dei democratici in Campidoglio. In una mappatura delle aree Pd in aula "Giulio Cesare", RomaToday l'ha collocata tra chi, pur non annoverabile tra i più stretti scudieri del sindaco Roberto Gualtieri e del suo sponsor Claudio Mancini (deputato), ne è convinto sostenitore. La consigliera, eletta per la prima volta nel 2013 con l'exploit di Ignazio Marino, poi di nuovo nel 2016 quando a trionfare fu Virginia Raggi e infine nel 2021 grazie al ballottaggio vinto da Roberto Gualtieri, è concentrata sulla sfida europea e su ciò che sarà dopo, come spiega in un'intervista con il nostro giornale.

Baglio, lei quindi non è collocabile in nessuna corrente?

"Ho una storia di militanza politica che inizia nel 1989, a Garbatella. Non sono mai stata incasellata nelle correnti, mi considero libera e di squadra. Tante volte in questi anni sono stata incasellata, etichettata, ma la verità è che la squadra è una e una sola, quella di un Pd grande e plurale, con tante sensibilità. C'è da aggiungere - e non è secondario - che adesso che ho un ruolo come quello di capogruppo, ho la responsabilità di coordinare 18 colleghi e tutti devono sentirsi egualmente tutelati e rappresentati. Il Pd è la maggiore forza politica in Campidoglio e sono orgogliosa di esserne capogruppo. Finalmente abbiamo una guida con un’idea precisa di città. Io sto col Sindaco e con Roma e dobbiamo lavorare tutti insieme nell’interesse della città".

E' vero che è stata vicina alla candidatura europea?

"E’ stato un ragionamento fatto come gruppo Pd, di poter arrivare a una candidatura come la mia, per raccontare il lavoro che stiamo facendo a Roma. Non è andata in porto, ma stiamo lavorando ugualmente perché il Pd abbia il giusto riconoscimento e rafforzi la squadra europea in maniera seria. Grazie ai progressisti e ai democratici europei abbiamo ottenuto grandi riconoscimenti da parte dell'istituzione europea".

Ecco, parliamo del Pnrr. A Roma sono arrivati tantissimi soldi.

"L'impegno dei progressisti per portare risorse nel nostro Paese e il lavoro svolto dal sindaco Gualtieri hanno fatto sì che la Capitale abbia beneficiato di 1 miliardo e 150 milioni di euro per la rigenerazione urbana e io voglio aggiungere anche sociale. Stiamo utilizzando questi soldi in maniera virtuosa, per le strade, le scuole, le periferie da Tor Bella Monaca a Corviale. In tutta Roma si aprono cantieri fisici e sociali. Roma grazie all’Europa sta diventando una Capitale sempre più europea".

Anche per questo siete molto impegnati in questa campagna elettorale. C'è la sensazione che qualcosa possa cambiare all'interno delle istituzioni tra Bruxelles e Strasburgo?

"Le prossime elezioni europee sono importanti perché devono emergere tutti gli aspetti positivi dell'Unione Europea, bisogna in primis evitare la disaffezione e la distanza, non rassegnarci al fatto che sempre più persone si allontanino dall'idea di Europa. Anche per questo organizziamo iniziative come quella di di venerdì 17 in Campidoglio (con Schlein, Zingaretti, Gentiloni, Gualtieri, ndr). Lo facciamo per un’Europa più umana, concreta e sostenibile, rafforzando gli ideali progressisti e la tenuta delle istituzioni. Questo perché anche nella pandemia e nella crisi economica l’UE è stata vicina agli Stati con il NextGen UE e il Pnrr".

Una volta messi a terra i cantieri, fatti partire i progetti, bisogna anche mantenerli, custodirli e farli diventare sistema.

"E' un percorso che va proseguito, sulle orme di solidarietà e pace che erano gli ideali di David Sassoli. Abbiamo bisogno di un'Europa dalla parte dei territori. CI sono progetti a Roma, come quelli dedicati alla mobilità dei giovani che pagano solo 50 euro l'anno per usare i mezzi pubblici, su cui puntiamo molto e che vorremmo ampliare anche alla platea degli universitari. Purtroppo, però, c'è un Governo che queste tipologie di fondi li taglia, per questo ci serve avere al fianco un'istituzione europea che punti ai cittadini del futuro, che guardi a loro costantemente".

Torniamo al Campidoglio. All'inizio Gualtieri suscitava qualche perplessità?

"I primi momenti di un mandato sono sempre i più delicati, la squadra deve amalgamarsi. Gualtieri si è messo a lavoro con serietà e impegno. Oggi posso dire che siamo una bella squadra, che lavora con Roma nel cuore e nel suo interesse. Si vede da come ogni singolo consigliere lavora, da come lo fa la giunta per intero. Anche la percezione da parte dei cittadini è diversa, perché tutti ci riconoscono il lavoro che stiamo portando avanti. Andando oltre i cinque anni, perché ci sono obiettivi a breve, medio e lungo termine e come dice il Sindaco questa città dobbiamo trasformarla".

Ha citato la giunta. Le Europee potrebbero comportare dei cambiamenti subito dopo?

"Assolutamente no, perché la nostra priorità come maggioranza è quella di portare a termine i progetti legati al Giubileo. Un momento spirituale che guarda alla pace e alla speranza, come ha detto Papa Francesco. Abbiamo una grande responsabilità come amministratori, verso una città che sono sicura si farà trovare pronta. Tra Pnrr, Giubileo e fondi strutturali ci sono 2,4 miliardi di euro e la priorità è usarli per ricucire le distanze, ridurre le diseguaglianze, seguendo un metodo di lavoro che ci permetterà di essere virtuosi. Pensare a rimpasti e cambi sarebbe una distrazione che non possiamo permetterci".

Schlein-Zingaretti è il tandem ufficiale alle Europee, per tutti, poi c'è il terzo nome. Qual è il suo?

"Sosteniamo tutti con forza la segretaria e Zingaretti, per noi punto di riferimento importante per i ruoli che ha ricoperto a Roma e nel Lazio. La lista è forte, mette insieme esperienze diverse e di alto livello, tra deputati uscenti e sindaci di grandi città, c'è grande competizione. E ognuno di noi fa la sua parte".

E' nata "Radici democratiche", promossa da Celli e Stampete. Ce n'era bisogno?

"E' stata una scelta presa dai colleghi per dare voce a una nuova sensibilità interna al Pd. Penso che proprio il carattere plurale del Pd lasci spazio per rappresentare tutte le voci e tutte le storie. Dopodiché, come detto, la squadra è una e tutti lavorano al fianco di Gualtieri per Roma".

Nel 2027 Gualtieri si ricandiderà. Lei, invece, che farà?

"Sono alla terza consiliatura e questa è la più bella che sto vivendo. Sento che c'è un progetto di lunga durata, voglio farne parte. Roma merita di riprendersi l'orgoglio di Capitale e assomigliare sempre di più alle grandi città europee".