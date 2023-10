Tobia Zevi: "I miei due anni da assessore alla casa. Ora trasformiamo il patrimonio del comune in petrolio per Roma. Il voto? Sei e lode"

Il ruolo prima delle ambizioni personali. Le emergenze da affrontare nel "modo giusto" prima delle proprie convinzioni per trasformare la realtà. Tobia Zevi non si nasconde e, incalzato su questi due anni da assessore, ammette di "essersi reso conto di quanto sia grande il disagio sociale che c'è in città" e di aver, prioritariamente "affrontato le emergenze, rimboccandosi le maniche, iniziando a dare una risposta a questioni senza risposta che avevano gettato nella rassegnazione i cittadini". Uno Zevi che non ti aspetti, più di sinistra. "Giusto" preferisce lui che però non ha mutato le proprie convinzioni sulle soluzioni: "Resto convinto che la soluzione a tanti problemi risiede nella collaborazione tra pubblico e privato (o privato-sociale)". E per questo i prossimi tre anni saranno quelli della visione, dell'idea che bisogna lavorare per "trasformare il patrimonio del comune, nel petrolio di Roma". Una lunga chiacchierata quella con l'assessore al patrimonio e alle politiche abitative da cui emerge quanto fatto e quello che in prospettiva è il lavoro da fare.

Tobia Zevi, due anni fa è diventato assessore un po' a sorpresa. Come sta andando quest'avventura?

Parto col dire una cosa a cui tengo tanto: per me fare l'assessore di Roma Capitale rappresenta il sogno della mia vita. Sono approdato qui sulla base di una convinzione, ovvero che fare l'amministratore locale significa poter migliorare la vita delle persone.

Era l'assessorato che voleva e che si aspettava?

Quando Roberto Gualtieri e il suo gruppo di lavoro mi hanno contattato, proponendomi di entrare in squadra, ho subito detto che non avevo paura di prendermi un assessorato di trincea, di quelli duri. Ero pronto alla sfida ed entusiasta ed eccomi qui.

E come sta andando?

In questi due anni, come è ovvio che sia, si sono alternati momenti di gioia, quando siamo riusciti a migliorare la vita delle persone, e di insoddisfazione quando abbiamo trovato una strada più complicata davanti a noi. Certo è che abbiamo trovato una situazione peggiore di quella che ci aspettavamo e il lavoro da fare è stato ed è enorme.

Parlava di assessorato trincea. Io aggiungo assessorato su cui ci sono grosse attenzioni di molti consiglieri, soprattutto del PD. Come vanno le cose con loro?

Come in tutti i rapporti ci sono momenti di fibrillazione che sono connaturati nella natura del rapporto tra potere esecutivo e legislativo. Alla base però c'è stima reciproca e riusciamo a lavorare bene insieme. Si dice che chi va da solo va più veloce, ma chi va insieme va pù lontano e penso sia un modo di dire particolarmente calzante. Il presidente della commissione che fa riferimento al mio assessorato, Yuri Trombetti, ha una competenza enorme in materia, esprime le proprie opinioni e spesso è d'aiuto per il nostro lavoro. Senza il supporto di tanti consiglieri capitolini non avremmo portato a casa il piano per il diritto all'abitare e la delibera dei beni indisponibili.

Sembrava impossibile trovare una quadra e mettere d'accordo associazioni, comune, consiglieri, la legge...

Negli anni scorsi sul patrimonio si è prodotto un assurdo conflitto tra realtà sociali e Roma Capitale: anziché premiare le molte associazioni che nel tempo hanno tenuto aperto i nostri spazi e li hanno spesso recuperati, il Comune ha ingaggiato una battaglia a colpi di carte bollate, senza rendersi conto del ruolo importantissimo che queste svolgono a livello sociale e culturale. Noi abbiamo elaborato un nuovo regolamento che mancava dal 1983, grazie al quale apriremo il nostro Patrimonio per farlo abitare dai cittadini e dal ricchissimo tessuto associativo della nostra città. Questo nuovo strumento ci consente anche di immaginare grandi concessioni come quelle fatte a Roma Tre e Accademia di Belle Arti nel contesto dell’Ex Mattatoio, che ci permetteranno di attrarre investimenti per decine di milioni di euro nei prossimi anni.

Il piano casa che avete varato la soddisfa?

Quanto fatto sinora ha un valore enorme: è un qualcosa che da tempo mancava in città. Il piano casa è un documento che ci permette di inquadrare i temi che trattiamo e le cose da fare in una cornice di valori condivisi. Lavorando sull'emergenza spesso manca la visione. Ecco questo piano sento di poter dire che ci dà una visione importante.

Sembra mancare concretezza...

Affatto, anzi. È un piano che va molto sul concreto. Se da un lato poggia sull'idea che dobbiamo garantire casa a chi ne ha più bisogno e combattere le disuguaglianze, ci sono quattro pilastri che stanno trasformando in realtà questa visione. Puntiamo a reperire nuovi alloggi, alla revisione del welfare abitativo, al recupero e autorecupero e su nuovi strumenti che andremo a creare, come ad esempio l'agenzia sociale per l'abitare. Sul reperimento dei nuovi alloggi a giorni pubblicheremo un bando per reperire ulteriori case. È poi ormai in dirittura d'arrivo anche la riforma del welfare abitativo - grazie all'assemblea capitolina - con la quale andremo ad aiutare chi rischia di finire sotto sfratto

Nel piano c'è anche l'acquisto degli immobili occupati, Maam e Spin Time. Qual è il senso dell'operazione all'interno del piano casa?

Partiamo con il dire che non sono amico degli occupanti. Non li ho mai conosciuti prima di diventare assessore, né credo di riuscire a intercettare i loro voti. Da amministratori noi ci siamo trovati a chiederci: che fare con le migliaia di persone che, in emergenza abitativa, vivono in palazzi occupati? La nostra risposta è chiara. Innanzitutto nessuna nuova occupazione. Poi, in accordo con tutte le istituzioni, dobbiamo coniugare due criteri, quello di legalità e umanità. E ancora, seguendo quanto previsto dalla legge, dobbiamo censire quelli che vivono in occupazione e spingere a che entrino nelle procedure per l'assegnazione di case popolari. All'interno di questo quadro, abbiamo inoltre valutato che a Roma ci sono due esperienze da valorizzare perché coniugano il tema dell'emergenza abitativa con quello sociale e culturale. Uno è un museo, il Maam; l'altro è un'esperienza socio culturale all'avanguardia, Spin Time.

Come sta andando l'acquisizione?

Per il Maam siamo d'accordo con la proprietà e siamo vicini alla stipula di un protocollo tra istituzioni. Quindi mi sento di dire che siamo in stato avanzato. Più complessa è la situazione di Spin Time dove la proprietà su quel palazzo ha altre intenzioni. Su Spin Time però mi lasci dire una cosa...

Prego...

Penso faccia paura perché mostra a tutti che i poveri possono vivere anche in centro e non solo in periferia. E, proprio parlando di coerenza del nostro piano, i bandi di cui parlavo prima (quelli per reperire nuove case popolari, ndr) puntano ad acquistare alloggi non in periferia, non in zone per ghettizzare poveri. Vogliamo portare le case popolari nei quartieri bene, nei condomini e vogliamo combattere la paura che il romano medio ha della presenza degli alloggi popolari. Su questo sto scommettendo molto perché dobbiamo far capire che il Comune di Roma può essere un vicino di casa di valore, un vicino non di intralcio, ma che fa le manutenzioni e fa tutto quello che deve fare.

Su Spin Time mi permetto una domanda. Alle scorse primarie, durante il confronto tra aspiranti candidati del centrosinistra, disse di provare disagio nel tenere il dibattito lì. Cosa è cambiato?

Sono due situazioni diverse. Consideravo e considero ancora oggi quel posto inadatto a parlare a tutta la città. Un dibattito in cui si parlava di tutto, dai taxi, ai rifiuti, ai trasporti. Un altro luogo, un'altra platea sarebbe stato meglio. Oggi però faccio l'assessore alla casa e su certi temi mi devo confrontare e ritengo che, con l'amministrazione, abbiamo trovato una posizione assolutamente coerente con l'intero piano casa. Capisco che possa non piacere, però c'è anche la verità e la domanda a cui non mi si risponde: che soluzione per questi occupanti? Se non c'è la nostra soluzione ci sono gli sgomberi. Siamo pronti a ritrovarci 500 tende invece di dieci in viale Pretoriano?

Quindi nessuna accelerazione sugli sgomberi?

C'è un accordo che è quello di trovare primariamente una soluzione a chi viene sgomberato. C'è una legge che permette di dare il 35% delle case disponibili a chi è in occupazione e chi è in emergenza abitativa. Quello che si sta portando avanti è quest'operazione. Stiamo completando lo sgombero di viale del Policlinico, assegnando casa a chi si trovava all'interno.

Non teme una guerra tra poveri? Queste case assegnate sono quelle liberate negli sgomberi di case occupate abusivamente, quasi sempre da persone non in grado di permettersi un affitto.

Sulle case occupate stiamo portando avanti quella che è la nostra linea. Negli ultimi 20 anni si è ragionato con l'abbandono di questi alloggi, che ha consentito a tanti di occupare casa. Non veniva chiesto canone e non venivano fatte manutenzioni. Penso che dobbiamo ragionare diversamente: il principio di umanità vale per chi ha una fragilità. Dobbiamo rilanciare le riscossioni e dobbiamo buttare fuori chi non ha fragilità ed è solo un furbo. A fronte di ciò dobbiamo intervenire sui palazzi con le manutenzioni, procedendo con le riassegnazioni. Le persone che dalle occupazioni vanno nelle case popolari non fanno altro che rispettare la legge.

Il patrimonio del comune può contribuire alla crescita della città?

In questi due anni tre sono le delibere che hanno caratterizzato il mio assessorato: quella sul patrimonio indisponibile del comune di Roma, il piano casa e quella sui parchi integrati urbani con cui abbiamo chiuso la pagina dei punti verde qualità. C'è un filo rosso che le unisce e la cooperazione tra istituzioni, mondo del sociale e mondo delle imprese. Tutte e tre, cooperando, possono rigenerare il patrimonio non gestito e abbandonato, gli immobili, le aree verdi. Questa cooperazione può trasformare tutti i nostri beni in vero e proprio petrolio, un motore di crescita enorme. Faccio quattro esempio: Mercato dei fiori, Circolo degli Artisti, Osteria dell'orso e l'ex Mattatoio di Testaccio.

State procedendo al censimento. So che siete partiti con un nuovo progetto. Ce ne vuole parlare?

Abbiamo messo milioni di euro per realizzare Atlante, un progetto rivoluzionario sulla digitalizzazione e sul censimento del patrimonio. La città si rigenera anche recuperando i pezzi di patrimonio pubblico abbandonati o non gestiti. Questo vale per gli immobili, per le aree verdi e per tutte le infrastrutture che fino ad oggi non sapevamo nemmeno di possedere, né dove fossero. Un piano di lavoro che durerà almeno un paio d'anni, forse di più. Lo faremo attraverso digitalizzazione, pulizia e riordino dei dati, e infine con i rilievi, ovvero una rappresentazione grafica dei beni. Grazie a questo investimento l'amministrazione mette a disposizione dei cittadini il proprio patrimonio, che poi andrà valorizzato. Sarà un metodo di lavoro per i prossimi anni, una rivoluzione di trasparenza e conoscenza.

Perché ritiene importante la digitalizzazione per le sue deleghe?

Già possiamo vedere qualche risultato. Innanzitutto, gli inquilini dell'ERP hanno la possibilità di vedere aggiornata online la posizione nei confronti dell'Amministrazione e i canoni da pagare, senza dover andare fisicamente negli uffici. Poi abbiamo finalmente i dati asseverati: ora si può scaricare dal sito una pratica che ha già valore legale. La digitalizzazione è un processo a cui gli uffici sono arrivati in ritardo e in maniera disorganica. Nel tempo sono stati pubblicati documenti, anche se molti ne mancano, utilizzando sistemi e metodologie differenti tra loro. E questo ha creato un problema, perché questi tra loro non si parlavano. Invece noi stiamo ragionando in termini sistematici: tutto viene digitalizzato con un solo linguaggio e una classificazione univoca, un solo sistema informativo interoperabile. Detto ciò, rimango convinto di un fatto: un sopralluogo per guardare con i propri occhi è sempre una buona scelta!



Altra grande questione è quella di affittopoli, case del comune spesso affittate a prezzi ridicoli a persone che non avrebbero diritto. Cosa avete fatto?

Il patrimonio disponibile sarà la nostra prossima frontiera. Non ho difficoltà a dire che in questi due anni la nostra priorità è stata l'emergenza sociale. Abbiamo voluto aiutare chi rischiava lo sfratto, chi è senza casa, abbiamo pagato contributo all'affitto cosa che non accadeva da 8 anni. Abbiamo posto le basi per provare a risolvere l'emergenza abitativa. Ora puntiamo al patrimonio disponibile: vareremo entro l'anno il regolamento. Il modello è quello di Milano. Anche qui, coerentemente con il nostro pensiero, tuteleremo le fragilità e useremo il pugno di ferro con i furbetti.

La parola furbetti mi porta alla mente la prima conferenza stampa di Rocca in cui parlò di furbetti da cacciare dalle case popolari. Qual è il rapporto con il nuovo governo regionale?

Il rapporto è assente ed è inutile dire che questo è un problema perché la regione ha le leve sulla casa. Aspetto di leggere la proposta di modifica della legge regionale e siamo pronti al dialogo e fornire le nostre proposte. Tante sono le ambiguità da risolvere e da chiarire con il nuovo provvedimento. Di questa riforma c'è davvero bisogno perché abbiamo davanti mesi difficili, di emergenza sociale.

Una critica costante è la lentezza nelle assegnazioni, nello scorrimeto della graduatoria e nell'eccessiva burocrazia presente nel sistema delle case popolari. Cosa avete fatto?

Provo a far parlare qualche numero. Quando sono arrivato si facevano 36 assegnazioni a semestre, 70 in un anno. Nel 2022 siamo passato a 350 assegnazioni e nel 2023 saremo poco sotto le 500. Con l'acquisto delle nuovo case previste nel nostro piano puntiamo a raggiungere numeri di assegnazioni che a Roma non sono mai stati raggiunti. La graduatoria è stata aggiornata inoltre già tre volte in due anni e a marzo 2024 sarà on line un nuovo bando completamente digitalizzato

I sindacati non sono però contenti...

Capisco le critiche. Criticare fa parte del loro ruolo. Mi permetto un suggerimento. La graduatoria non sempre va presa come oro colato. Spesso le posizioni non raccontano tutto. Ad esempio, tra una persona che vive in macchina e non è in graduatoria ed una che è in graduatoria ma una casa ce l'ha, a chi va data una risposta prima? Per me la risposta è semplice.

Le sue deleghe la portano ad avere a che fare con gli assessori Veloccia (Urbanistica) e Funari (Politiche sociali). Come va la collaborazione?

Assessorati e dipartimenti lavorano bene nei limiti dovuti alle difficoltà numeriche di personale all'interno delle varie strutture. Siamo ora chiamati a fare un ulteriore salto di qualità. Con le politiche sociali dobbiamo puntare a un nuovo welfare abitativo che riesca a rendere autonome le persone che prendiamo in carico. Con l'assessore Veloccia c'è invece tutto il tema della valorizzazione in cui credo molto e grazie al quale possiamo davvero cambiare il volto dei quartieri.

Valorizzazione e progettazione della città sono temi molto più suoi, in cui sembra più a suo agio, in cui sembra credere di più. Sbaglio?

Credo fortemente nell'idea che il patrimonio possa essere il petrolio di Roma, determinante per la sua crescita.

E sbaglio se dico che in questi due anni Zevi è diventato più di sinistra?

È innegabile che questa esperienza mi ha fatto rendere conto di quanto sia grande il disagio sociale che c'è in città. Quando sono arrivato trovavo le persone sulle scale e temevo davvero di essere aggredito, ma in realtà c'era rassegnazione. Abbiamo affrontato le emergenze, rimboccandoci le maniche, iniziando a dare una risposta a questioni che, non affrontate, avevano gettato nella rassegnazione i cittadini. Oggi facciamo manutenzioni, assegniamo case, diamo contributi all'affitto. Iniziamo anche a ricevere mail di ringraziamento e la gente è tornata ad arrabbiarsi quando tardiamo, segno che abbiamo sollevato delle aspettative e questo è un bene. Ecco, è sicuramente maturata una forte consapevolezza che risolvere e migliorare le condizioni di vita delle persone partendo da chi è ultimo è una cosa giusta, questo ancora prima che essere di sinistra. Se questa è la consapevolezza maturata, resto convinto che la soluzione a tanti problemi risiede nella collaborazione tra pubblico e privato (o privato-sociale).

Dopo due anni, che voto si dà?

Sei e lode. Sei perché abbiamo fatto tantissimo in condizioni drammatiche. Lode per il lavoro eccellente dei miei collaboratori, sia nello staff sia nel dipartimento. Abbiamo però ancora tanta fame e vogliamo e dobbiamo aumentare il voto, mantenendo la lode.